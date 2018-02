Kylie Jenner: las excentricidades de su vida, trasladadas al embarazo

18 feb 2018 carlos gonzález

Ha tenido que nacer la niña, Stormi Webster, para que, por fin, hayamos podido ver a la madre embarazada, su tripa, sus antojos... La propia Kylie Jenner (20) ha recurrido a Instagram para disculparse ante sus más de cien millones de seguidores: "Siento no haber compartido nada durante todo este tiempo. Entiendo que estáis acostumbrados a acompañarme en todos mis viajes, pero mi embarazado he preferido que no transcurriera delante de todo el mundo. Necesitaba prepararme de la forma más positiva, sana y sin estrés".

O dicho de otra forma: "Kylie no quería que su embarazo se convirtiera en un circo", tal y como una fuente cercana a ella ha revelado a la revista People.

La niña nació el 1 de febrero y, tres días después, en pleno domingo de la Super Bowl, la madre dio un golpe de mano mediático y se convirtió en la auténtica protagonista de la jornada al colgar en YouTube un vídeo de más de 11 minutos en el que dejaba ver todo lo que hasta entonces había ocultado.

Presenciamos, por ejemplo, las ecografías, lo mucho que se quieren la madre y el padre, la 'baby shower', las visitas al médico, las hamburguesas que se ha comido Kylie o cómo su anatomía ha ido cambiando a medida que avanzaba el embarazo…

Y así, hasta llegar al parto, momento en el que la pantalla se queda en negro y podemos oír el primer llanto de la criatura. Luego aparece el bebé de forma muy breve y parcial: solo un bracito y una pierna. Habrá que esperar a la próxima entrega, o quizá a alguna exclusiva, para saber qué cara tiene y si ha salido a la madre, al padre o alguna de las tías.

¿Boda a la vista?

Aunque había cosas que ya conocíamos del embarazo. Como que la madre, según TMZ, estaba haciendo los cursos de preparación al parto vía Internet por aquello de no ser descubierta. Y por el mismo afán de privacidad, Kylie tampoco ha contratado a nadie para que la ayude con el bebé. "Solo cuenta con su madre y sus hermanas para que le echen una mano. Le preocupa que haya gente a la que no conoce cerca de la niña", ha explicado 'People'. A quien parece que Kylie no quiere tener demasiado cerca es a Caitlyn, su padre, ya que es la única persona de todo el clan Jenner-Kardashian que no aparece en el vídeo.

Otro de los aspectos más comentados de la grabación es el espectacular guardarropa con el que cuenta la niña nada más nacer. Está lleno de zapatitos, zapatillas deportivas y todo tipo de prendas y complementos. Algunos medios han valorado su contenido en más de 70.000 dólares.

¿Y el padre de la criatura? Por si no le recuerdan, se llama Travis Scott, es músico, tiene 25 años y estuvo saliendo con Rihanna una temporada. Su perfil durante el embarazo ha intentado también que fuera lo más bajo posible, pero, ¡ay!, parece que no lo ha conseguido.

En octubre, la prensa le pilló en Nueva York con una mujer de pelo rosa. Ni se besaban ni iban cogidos de la mano ni había nada sospechoso en la actitud de ambos, pero ahí quedaron las imágenes. Peor fue lo de finales de diciembre. Entonces pillaron a Travis saliendo de un club de striptease con un par de amigos y se dispararon los rumores de ruptura. Contaron, además, que ella quería comprarle a él una casa al lado de la suya para tenerle siempre controlado, pero el músico se negó.

Ahora, en cambio, los rumores hablan de la felicidad de la pareja y aseguran que, muy pronto, van a comprometerse. Esa es, al menos, la imagen que transmiten en el vídeo. Ella, además, aparece en una de las escenas con un anillo de diamantes...

