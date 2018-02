El mal gesto de Almodóvar a Santiago Segura: "El gordo, al final"

19 feb 2018

El 'Chester' de Risto Mejide cerraba ayer su temporada con un programa de entrevistas dedicado a los tópicos españoles. Y que mejor que Santiago Segura, conocido por su mítico papel en 'Torrente', para hablar de los defectos de nuestro país.

El cineasta español habló entre otras cosas de sus fracasos y de sus éxitos profesionales. Y entre medias confesó alguna que otra anécdota, como la que ocurrió con Pedro Almodóvar. Y es que según ha contado Segura en el programa, durante sus inicios como figurante le llamaron para trabajar en 'Tacones Lejanos'. El cineasta llegó al rodaje, y se puso de los primeros para salir en plano pero "cuando me vio (Almodovar) le dijo algo al ayudante de dirección, que gritó como... 'el gordo al final'. Pensé: 'mi carrera en el cine no acaba de despegar, pero mira al final...", contaba al presentador Risto Mejide.

Santiago Segura durante el programa de 'Chester'. pinit

También habló sobre su papel en la saga de 'Torrente', un personaje sobre el que afirma que "pensaba que era una cosa extinta, pero España sigue siendo Torrente y eso me abochorna". Santiago Segura llegó a compararlo durante el programa con Homer Simpson: "Homer Simpson es un personaje para reírse, pero obviamente no quieres que se case con tu hija o que sea tu vecino. Mucha gente me daba el coñazo con que era una apología de lo que estaba criticando, pero es todo lo contrario", y continúa "yo no quiero enseñarte nada. Yo hago una película y luego, con perdón, que te eduque tu puta madre", explicaba durante la entrevista.

En cuanto a aparentar, ha dejado claro que eso no va con él: "a mí me gusta que me vaya bien, pero eso de enseñar... Ver a la Preysler enseñando sus catorce cuartos de baño no va conmigo" (...) "Una vez estaba en un concesionario a punto de comprarme un descapotable y pensé en lo que iban a decir por la calle... y me fui de allí sin comprarlo", concluía Segura.

Santiago Segura durante su entrevista en 'Chester'. pinit

Seguro que también te interesa...

Santiago Segura, sano y salvo tras su operación

Alaska y Santiago Segura: “Nos damos cancha y eso está muy bien”

Santiago Segura: “Sobrellevo la presión comiendo”

¿Sabías que Santiago Segura es Cáncer? Consulta su horóscopo