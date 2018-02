Francia Raisa, la donante de Selena GÃ³mez, revela su dura recuperaciÃ³n tras el trasplante

20 feb 2018

Francia Raisa ha roto su silencio sobre el trasplante de riñón que le donó a su gran amiga Selena Gómez. Un acto muy generoso que la actriz tuvo con Selena cuando más lo necesitaba, debido al lupus que padece la cantante.

Sentada en el programa de Harry Connick Jr. aseguró que la operación supuso para ella uno de sus retos más complicados: "No me pude mover durante los dos meses siguientes a la cirugía. No podía hacer ninguna actividad, todo lo que podía hacer era andar. Fue muy complicado para mí", asegurando también que ni siquiera podía ducharse sin ayuda.

Durante el programa Francia confesó que su rutina también cambió enormemente: "Tengo un perro y lo único que espero con ganas cada mañana es tomarme mi café y salir y no podía hacerlo. Fue muy, muy duro".

Durante la entrevista la actriz confesó que este tipo de donaciones siempre son más complicadas para el donante que para que el que recibe el órgano: "tu cuerpo pierde algo que no necesita perder, mientras que ella ganaba algo que su cuerpo necesitaba", y añade: "Ella se recuperó en seguida, para mí fue más duro".

A pesar de todo tiene claro que todas las complicaciones de la recuperación han merecido la pena, ya que el vínculo que la une con Selena es mucho más fuerte que nunca y que se consideran familia.

