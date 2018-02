A Kiko Rivera le pesa el apellido Pantoja para triunfar en la música

26 feb 2018

Si algo ha demostrado Kiko Rivera a lo lago de su vida es amor por su madre, Isabel Pantoja. Sin embargo, cree que hay algo de ella que está suponiendo un lastre para despegar en el mundo de la música: su apellido.

En una entrevista con ABC, el 'DJ' ha sido muy contundente: "El apellido Pantoja, me fastidia musicalmente. Porque tengo que demostrar más que otros. A veces me ha ayudado, pero generalmente me ha perjudicado".

Eso no quita para que su madre le esté ayudando con su nuevo tema, 'Te fuiste', y que le esté orientando en sus clases de canto para intentar impulsar su carrera. Y se lo reconoce.

¡Tener como madre a una cantante como Isabel Pantoja es algo que hay que aprovechar!"

"Trabajo mucho la voz en clases de canto, y mi madre me está ayudando muchísimo. Está viniendo a los ensayos, me dice por dónde tengo que ir, lo que tengo que cuidar. ¡Tener como madre a una cantante como Isabel Pantoja es algo que hay que aprovechar!", ha explicado al mencionado diario.

Pocas semanas después de la llegada de Carlota, su tercer bebé, ha revelado los planes inmediatos que tiene: "Me he sumergido en la aventura de dar conciertos con banda de directo, y el día 6 de abril hago la presentación en Sevilla... Estoy encantado, porque sientes la música de otra manera. Estoy alucinado, y muy cómodo y a gusto con ellos".

