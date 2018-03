19 mar 2018

A Las Mellis, Bibi y Raquel, les pueden salir muy caras unas declaraciones que hicieron en un programa de Telecinco contra Kiko Rivera e Isabel Pantoja, porque estos han decidido ir a la justicia y demandarlas por intromisión al honor y vulneración de la intimidad.

Fue concretamente Bibi quien aseguró que Kiko se le había insinuado cuando ya estaba saliendo con Irene Rosales. "No tengo pruebas, pero fue así. Me dijo 'como esto salga de aquí te rajo', aunque eso es solo una manera de hablar. Él seguía con Irene, por supuesto. Ya sé que es su palabra contra la mía, pero lo puedo decir con contundencia, se me insinuó", declaró en su día.

Unas palabras por las que, ahora, el 'Dj' les reclama nada menos que 150.000 euros por haberle acusado de infidelidad y, lo que parece ser más grave, haber insinuado amenazas.

Además, en aquella intervención televisiva, Las Mellis hablaron de una presunta manipulacion de Pantoja sobre su hijo a la hora de hacer publicaciones en las redes sociales contra Chabelita.

Kiko decía que su madre le dictaba lo que tenía que poner en las redes contra su hermana"

"Sí, yo llamé a Kiko y le dije que estaba muy feo hablar así de su hermana y me dijo que eso mismo que le estaba diciendo a él, que se lo dijera a su madre, que era quien le dictaba lo que tenía que poner en las redes sociales contra su hermana", es la declaración por la que la tonadillera también les pide responsabilidades en los tribunales.

Ellas dicen estar muy tranquilas, aunque saben que es su palabra contra la de ellos, que no cuentan con ninguna prueba material con la que demostrar que su verdad, es la verdad.

