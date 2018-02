La familia de Ana War en pie de guerra por defender a la triunfita

27 feb 2018

A Ana Guerra le está pasando factura su sinceridad en la Academia de 'Operación Triunfo'. Una confesión descontextualizada sirvió para toda la comunidad canaria se le echara encima, ¿el motivo? El acento que según la cantante podría ser un 'handicap' a la hora de conseguir trabajo como actriz.

Aunque en ningún momento la quinta finalista de 'OT 2017' renegó de sus orígenes, la frase no gustó en las islas donde atacaron a la cantante. Su novio, Jadel, tuvo que salir en su defensa y ahora, meses después de aquel episodio, su padre y hermano tienen que volver a dar explicaciones.

El medio local La Laguna Ahora -que en su día se hizo eco de la polémica frase de la canaria- asegura que han recibido insultos y amenazas por parte de familiares de Ana Guerra. Según la noticia, el padre y el hermano de la exconcursante se pusieron muy agresivos "verbal y físicamente" con un periodista del periódico exigiendo que no publicaran nada sobre la cantante.

Ahora, Look recoge la versión de la familia, en la que aseguran que en ningún caso se produjo violencia en el enfrentamiento y que todo se ha exagerado. "Tan solo le rogué que no hablase mal de mi familia, ya que hizo comentarios bastante molestos, y en ningún momento ha habido agresividad ni nada por el estilo", aseguran en declaraciones para este medio.

Look, que también ha contactado con testigos del enfrentamiento, defiende la versión de los familiares de Ana Guerra. Lo cierto es que este tipo de informaciones no hacen bien a la carrera de la joven cantante que acaba de comenzar al ritmo de 'Lo Malo', el gran éxito de 'Operación Triunfo' que no gustaba a ninguna de las dos cantantes que ahora le ponen voz.

