'OT 2017': Ana Guerra finalista en una noche en la que Alfred y Amaia se volvieron a enamorar

23 ene 2018

Con la sensación de que estamos llegando al final de una edición de 'Operación Triunfo' única e irrepetible, asistimos impactados a la semifinal de 'OT 2017' con la noticia de que el último expulsado también podrá acudir a Eurovisión como parte de un dúo, algo reservado para los cinco finalistas según las normas que había establecido la propia corporación, y que 'Camina', la canción que han compuesto los triunfitos junto a Manu Guix, también aspirará a representar a España como tema grupal. Así, la tensión de la expulsión perdió algo de fuerza, sobre todo por todos los que querían a Agoney en el Festival y pensaban que podía irse a las puertas de la final.

Agoney o Ana Guerra, uno de ellos escribiría su final a un paso de convertirse en finalista de 'OT 2017'. El programa dio comienzo con una impecable actuación grupal en la que los seis habitantes de la Academia entonaron 'Cuéntame', el tema de Fórmula V que se convirtió en tema central de la serie de TVE que 'casualmente' regresa a La 1 con nuevos episodios este jueves. El público se vino arriba y eso que era solo el comienzo de lo que 'Operación Triunfo' nos tenía preparado para esta semifinal de infarto.

La primera en subirse al escenario en solitario fue Ana Guerra que, como nominada, le tocaba poner toda la carne en el asador con una canción que ella misma había escogido: Havana de Camila Cabello. Con una sensual puesta en escena y unos pasos de baile casi imposibles, la canaria sacó su potencial para las 'performance', pero falló en voz donde desafinó algunas notas.

Ana Guerra durante su actuación. pinit

Después fue el turno de Agoney que escogió un tema de Rihanna con el que quería demostrar que merece la quinta plaza de la final y, sobre todo, que quiere representar a España en Eurovisión. Su número fue digno de una puesta en escena propia del Festival y consiguió pasar por encima de su contricante en voz y baile. Hasta el jurado aplaudió con fuerza al canario.

Hechos los deberes y en lo que el público terminaba de decidir si quería que Agoney o Ana Guerra continuaran en la Academia, los ya cuatro finalistas oficiales hasta el momento cantaban sin presiones de forma indiviual y en grupo. En esta nuevo bloque de actuaciones de la gala 12 de 'OT 2017', Alfred hizo alarde de lo que mejor sabe hacer. Guitarra en mano montó su 'show' sobre el escenario de 'Operación Triunfo' para interpretar el tema de Vetusta Morla 'Maldita dulzura', demostrando que su esencia es única y que, al margen del resultado final del concurso, él ya es un artista de los pies a la cabeza.

Alfred durante su actuación en la gala 12. pinit

Tras él, el resto de finalistas fueron desfilando por el escenario y poco a poco, la gala se iba haciendo eterna con más vídeos de los habituales y más conversación en plató. Las ganas por conocer quién iba a obtener el quinto billete disponible para la final hacía que el resto de lo que pasaba en el programa nos sobrara.

Aitana y Miriam deslumbraron con una versión de 'Valerie' de Amy Whinehouse, Después, la gallega puso la nota Disney interpretando 'Recuérdame' el tema cenral de la película 'Coco' que interpreta Carlos Rivera. Una actuación cargada de emotividad que acabó con la concursante bañada en lágrimas.

Así, le llegó el turno a Amaia que interpetó 'Te recuerdo Amanda' de Víctor Jara. Quizá la actuación más floja de la clara favorita el triunfo con la que la pamplonica no arriesgó y mostró al público una versión suya que ya habíamos descubierto en las primeras galas. Como siempre, perfecta, pero sin la sopresa y el empacto que supuso el 'Shake it out' con el que nos conquistó.

Amaia durante su actuación en la gala 12. pinit

Aitana volvió a ser Aitana sobre el escenario con 'Instruction'. La finalista volvió a tirar de su versión para el 'Issues' que tanto gustó y cautivó de nuevo. Se crece sobre el escenario, aunque ella todavía no lo sabe. Tiene opciones para hacerse con el título de ganadora y solo tiene que creérselo un poco.

Y así llegamos uno de los momentos clave de la noche, el único que nos hizo olvidar por un momento que había la expulsión estaba en juego. Tras un 'City of stars' mágico que no enamoró en la gala 3, Alfred y Amaia volvían a unir sus voces para entonar la canción de Michael Jackson 'I just can't stop loving you' en su versión en castellano.

No defraudaron, volvieron a seducirnos con su voces, sus miradas, su química sobre el escenario y un beso final como broche de oro a una actuación perfecta. Son magia pura y confiamos en que no será la última vez que les veremos cantar a dúo en 'Operación Triunfo'. Quizá una de las canciones que aspiran a Eurovisión será para ellos dos, al menos ellos así lo han pedido y el público les respalda.

Alfred, única voz masculina en la final

Al final, la audiencia se decidió por Ana Guerra y Agoney se convirtió en el último expulsado de 'OT 2017'. De esta forma, Alfred será el único hombre en competir por el título de ganador. Sus cumpañeras Amaia, Aitana, Miriam y Ana Guerra prometen ponérselo difícil, aunque para eso primero tenemos que saber quién o quiénes serán los representantes de España en Eurovisión. ¡Hagan sus apuestas!

Seguro que también te interesa..

'OT 2017', gala 12: el beso de película de Alfred y Amaia

El amor indestructible de Alfred y Amaia ('OT 2017'), portada de Corazón

'OT 2017': Los 'Javis' no estarán en la gala decisiva

Roi, el alumno más aplicado de 'OT 2017' que cantaba en Youtube

El pasado común de Alfred ('OT 2017') y David Bisbal