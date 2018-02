La broma que Alfred y Amaia gastaron a Pablo Motos

27 feb 2018

Alfred y Amaia siguen arrasando por donde pasan. Este lunes, la pareja acudió a 'El Hormiguero' de Antena 3 para hablar de su paso por 'Operación Triunfo' y presentar en directo 'Tu Canción', el tema que defenderán el próximo 12 de mayor en Lisboa en el Festival de Eurovisión. Aunque la ganadora de 'OT 2017' manifestaba un catarro que casi le impedía hablar, no supuso un problema para que, a piano, interpretara la popular canción que les convirtió en ganadores del privilegio de representar a España en el certamen de la canción.

Gracias a la visita de Alfred y Amaia, 'El Hormiguero' registró su segundo mejor dato histórico de audiencia, conquistando a casi 4 millones de espectadores. Y es que la espontaneidad y sencillez de estos triunfitos ha conquistado a todo el mundo.

Contagiados por el humor el programa, Alfred y Amaia se atrevieron incluso a hacer una broma con la que pusieron en aprietos a Pablo Motos. El presentador se encontraba haciendo su entrevista cuando preguntó a sus invitados en qué momento del concurso se habían enamorado. Alfred puso semblante serio y dijo, "no, es que ya habíamos dicho que esto no", Motos no daba crédito al corte que estaba recibiendo. Mientras, Amaia negaba con la cabeza y mostraba cara de confusión. Ante la insistencia del catalán de no hablar de su relación y pidiendo a su entrevistador que se centrara en el ámbito musical, Motos daba un giro para preguntarles por sus artistas favoritos. Justo en ese instante, Alfred desplegó un cartel que ponía "Es broma" y todos se echaron a reir.

Motos, completamente desconcertado, se levantaba de la mesa y abandonaba el plató sin creer que sus invitados hubieran podido urdir un plan a sus espaldas para gastarle una broma. Al final, regresó rindiéndose a los pies de Alfred y Amaia, que sin problemas, contaron ese instante en el que la magia surgió entre ellos al ritmo de 'City of Stars'.

el hormiguero Motos entrevistó a Alfred y Amaia. el hormiguero Cantaron 'Tu Canción' en directo. el hormiguero La pareja gastó una broma a Motos. el hormiguero Alfred y Amaia demostraron su sintonía en un ejercicio de telepatía. el hormiguero Regalaron a los espectadores 'City of stars'.

Tras unas preguntas más y después de jugar con Trancas y Barrancas, la pareja se dispuso a interpretar en directo, música y letra, 'Tu Canción". Después, de forma improvisada, tocaron a piano y cantaron 'City of Stars'.

