Katy Perry enfada a los independentistas tras confirmar su concierto en Barcelona

El próximo 28 de junio, Katy Perry hará la única parada de su tour mundial en España. La ciudad escogida para acoger el 'Witness The Tour' ha sido Barcelona que albergará el show de Perry en el Palau Sant Jordi.

El desembarco de Katy Perry es muy esperado por sus miles de seguidores en nuestro país, pero la forma en la que la cantante estadounidense ha confirmado su único concierto en Barcelona no ha sido bien recibida por todos.

Katy Perry ha publicado en Instagram un gif en el que ha empleado el escudo de España y los colores de la bandera para confirmar su concierto en Barcelona para el próximo mes de junio, lo que ha enfadado al sector independentista que se ha volcado en masa para mandar mensajes a la cantante.

"No te equivoques, fulana. Barcelona no está considerada como una parte de España", ha escrito uno. Otro usuario decía en inglés: "Barcelona is not Spain!!!". Mientras que otro emplazaba a la cantante a visitar la "república catalana": "See you in la república catalana, honey". Los más agresivos hasta tildaban a Perry de fascista: "Katy Perry, esa facha".

