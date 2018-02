28 feb 2018

Ricky Martin ha confesado algunos detalles desconocidos de su pasado amoroso, concretamente lo ha hecho durante una entrevista para el medio 'Vulture', donde ha hablado sobre su papel en la serie: 'The Assassination of Gianni Versace: American Crme Story', que protagoniza.

El cantante, que encarna al personaje de Martín en la serie, ha hablado sobre las claves en la interpretación de su papel. Un personaje que compara en algunos aspectos con su vida privada del pasado, concretamente de su vida amorosa y del momento en el que tomó la decisión de aceptar su orientación sexual: "En los años 90 estaba trabajando como loco. Tenía novias, tenía novios, perros, gatos. Pero mi carrera nunca saboteó mi vida íntima" (...) "Tenía a mi novia, que era una mujer con la que salí de una manera intermitente durante nueve años, y ella es como la Gala para Dalí. Dalí tenía Gala. Y tuve a esta mujer que fue increíble. Desafortunadamente, ya no hablamos, pero ella fue increíble, y ella era poderosa y sabía de mí. Ella sabía que yo era gay, pero estábamos juntos", confiesa.

Ricky Martín también ha hablado sobre lo fácil que fue su vida a raíz de hacer pública su orientación. Una decisión que muchos le aseguraban que hundiría su carrera: "Sí, todos. Las personas que amo, las personas que estaban muy cerca de mí, me dijeron: 'Si sales este será el final de tu carrera'. Las chicas no comprarán tus álbumes, no comprarán tu camisetas, no comprarán tus entradas para el concierto', y eso me impidió salir por muchos años. Porque trabajas tan duro para llegar a un lugar en el negocio del entretenimiento y luego te dicen que si hablas de tu naturaleza todo se derrumbará", asegura el cantante.

Y añade: "Pero luego está este vacío; no importa lo que creaste viviendo con este vacío, no es como quiero vivir. Y un día encuentras la fuerza, no sabes de dónde, y lo haces por ti mismo, lo haces por tus hijos, y luego con las redes sociales te das cuenta del poder y lo importante que es para nosotros la Comunidad LGBTQ para normalizar familias como la mía, y entonces no sería un problema. Quiero decir, Harvey Milk lo dijo hace muchos años, "Chicos, deben salir, porque entonces es normal", asegura.

Actualmente Ricky Martin vive felizmente casado con Jwan Yosef, desde el anuncio de su boda sorpresa que daba este mismo enero. También ha sido padre de dos hijos: Matteo y Valentido, gracias a la gestación subrogada.

