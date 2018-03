Mila XimÃ©nez contra la hija del gran amor de su vida, Rafael Aguilar

1 mar 2018

Ayer la revista 'Lecturas' advertía que Mila Ximénez estaba destrozada por la pérdida del que fue el hombre más importante de su vida. Ese gran amor que tuvo que terminar porque llevaban estilos de vida muy diferentes.

A pesar de que a la colaboradora de 'Sálvame' no le ha gustado hablar de él en público nunca, ayer, en directo, se dirigió con dureza a la hija de Rafael Aguilar, el empresario marroquí con el que mantuvo una historia de amor durante una década y cuya muerte le ha roto el corazón.

Mila escribió en su blog sus sentimientos hacia este hombre y, al parecer, a la hija de este no le habría sentado del todo bien. Así que, por la tarde, decidió defenderse de los ataques en medio del programa de Telecino. "Nadie va a manchar la historia de amor más bonita que he tenido en mi vida", comenzaba.

Le amé profundamente y tú lo sabes"

"He contado un trozo de mi vida. Me he despedido de tu padre. Le amé profundamente y tú lo sabes", continuaba antes de añadir: "Yo jamás le hice daño, ¿tú puedes decir lo mismo?".

Y remataba: "Eres capaz de ensuciarlo todo, pero ni tú ni nadie va a manchar la historia de amor más bonita que he tenido en mi vida".

Sin duda, esta pérdida ha dejado muy tocada a Mila Ximénez.

