3 mar 2018

La vitrina de los premios de Javier Bardem y Penélope Cruz ya tiene una pieza más. Nuestra actriz más internacional brilló en París la recibir el César de Honor, un premio que, como ella misma declaró, resultó ser toda una sorpresa: "No me lo esperaba pada nada. Me sorprendió muchísimo que me lo quisieran dar. En estos momentos tan especiales me viene a la cabeza las personas que han estado conmigo desde el principio, que me han apoyado", afirmó.

En todo momento estuvo acompañada por los hombres de su vida. A su lado estuvieron su marido, Javier Bardem, y el director Pedro Almodóvar, que fue el encargado de entregarle el premio. Penélope se ha convertido en la primera actriz española que ha recibido este galardón. Ha sido premiada por su dilatada y exitosa carrera, por ser "una musa de grandes cineastas".

Para la ocasión, la oscarizada actriz lució un llamativo y favorecedor vestido azul con escote de palabra de honor en forma de 'U', ajustado en la cintura y una enorme falda de vuelo.

La actriz junto a los hombres de su vida. pinit

Seguro que también te interesa...

Penélope Cruz: "Que les jodan a Cenicienta y a todas las demás"

La alfombra roja de los premios César 2016

Premios Goya 2018: Penélope Cruz posa con Javier Bardem en la alfombra roja

¿Sabías que Penélope Cruz es Tauro? Consulta su horóscopo