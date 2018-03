Kiko Matamoros reconoce que debe mÃ¡s de un millÃ³n de euros a Hacienda

8 mar 2018

Kiko Matamoros ha reconocido que tiene una importante deuda con Hacienda que supera el millón de euros. Fue este miércoles en '¡Sálvame!' cuando el excolaborador confirmó por teléfono la deuda exacta que tenía con el Fisco.

"Es cierto que tengo una deuda con Hacienda, pero no es de 1.400.000 euros, sino de 1.000.004 euros. Evidentemente tenemos un problema las dos partes, porque yo quiero hacer frente a mis obligaciones tributarias. Pero también Hacienda es la primera interesada en cobrar".

Matamoros explicó que se encuentra en negociaciones con Hacienda para definir la cantidad exacta. "Yo estoy intentando llegar a un acuerdo sobre una cantidad que a mí me parece justa y razonable, porque hay conflictos en cuanto a la aplicación de determinados preceptos. Por tanto, si llegamos a un acuerdo esa deuda se verá sustancialmente reducida. Ya son muchos años de intereses sobre cantidades que a mí me parece que no se corresponden, y la bola ya es enorme", aseguró.

Aunque reconoce que esa deuda existe, afirma que no tiene problemas económicos porque de ser así, habría aceptado la propuesta de la cadena para participar en 'Supervivientes'. "Si de verdad me hiciera falta el dinero, me hubiera ido a 'Supervivientes', que me daban 30.000 euros semanales".

