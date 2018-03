MarilÃ³ Montero revoluciona las redes con su 'nueva cara'. Â¿QuÃ© se ha hecho?

8 mar 2018

"Vivimos en un momento en el que hay mucho odio a través de las redes, es un linchamiento, cada cosa que dices te destrozando la vida". Esta reflexión la hacía Mariló Montero anoche en 'El hormiguero,' donde, acompañada por Santi Rodríguez, acudió para promocionar una nueva entrega de 'Hipnotízame', que se estrenará próximamente y que les tendrá a ellos, entre otros famosos, como protagonistas.

¿Era consciente de lo que estaba cociendo en Twitter mientras ella se divertía en el plató de Pablo Motos -donde dijo que le encantaría quedarse a vivir-? Es probable que no, pero esas redes crueles no pudieron no caer en la cuenta y comentar el cambio en la cara de Mariló.

Y eso que se nos podía haber olvidado, porque han pasado ya dos años desde que dejara 'La mañana de La 1' y la última vez que apareció en pantalla -justamente en 'El Hormiguero', fue el 23 de febrero de 2017.

¿Qué se ha hecho Montero? Por el momento no ha revelado la incógnita, pero más que hipnotizarlas, Mariló, que nunca deja indiferente al público, revolucionó las redes.

A la izda., Mariló en una foto de este verano. A la dcha., en una imagen de anoche. pinit

