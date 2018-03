El 'zasca' de Paula VÃ¡zquez a Buenafuente en 'Late Motiv'

8 mar 2018

Paula Vázquez pasó anoche por 'Late Motiv' para hablar con Buenafuente del nuevo estreno televisivo de 'Fama a bailar'. La mítica presentadora volverá a ponerse al frente del programa que ya fue todo un éxito en el año 2008 y que regresa renovado. Pero durante la entrevista, Buenafuente también le ha preguntado por uno de los temas de actualidad: la huelga feminista.

Paula aseguró que sí iría a la huelga feminista, pero aprovechó para lanzar una pequeña 'pullita' a Andreu: "Claro que sí, hay que hacerla. Además, me he acordado mucho de ti". Y añadía: "Dicen que los hombres tenéis que hacer la labor de vuestra pareja... ¡Cómo lo tienes tú de jodido!Es que tienes que hacer todo lo que hace Silvia Abril", aseguró con ironía Paula.

Una contestación que confundió al presentador y a la que respondió añadiendo un toque de humor: "Hombre, todo no puedo. Pero ella ahora mismo está trabajando como otras muchas mujeres y yo ejerzo de papi y de mami en muchas ocasiones". Y aprovechó para dejar claro: "Hay cosas que no puedo hacer y otras que no quiero".

Paula Vázquez volverá con 'Fama a bailar' a la televisión, de la que se ha estado alejada durante estos últimos años. Un descanso más que merecido para la gallega que ella misma explicaba en Telemadrid a finales del año pasado y que vino ocasionado por el cansancio tras una etapa llena de proyectos. La presentadora confesó que se vio obligada a dar un parón para recuperar su salud emocional y física.

Lo que está claro es que Vázquez regresa ahora pisando fuerte no solo con 'Fama a bailar', sino que también tiene otros estrenos próximamente: la segunda temporada del reality 'El puente' y el programa 'Ultimate Beastmaster', que se estrenará en Netflix.

