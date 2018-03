Sandra Barneda niega su boda con Nagore Robles

8 mar 2018

Compartir en google plus

Sandra Barneda se enfrenta a una nueva etapa en 'Supervivientes'. La presentadora, que volverá a ponerse al frente del debate, ha recibido a la prensa durante la presentación de la nueva temporada del reality de aventuras que está a punto de arrancar en Telecinco.

Durante el encuentro con la prensa, Barneda se ha enfrentado a algunas preguntas sobre su vida personal y no ha dudado en negar su próxima boda con Nagore Robles, poniendo fin con los rumores que han surgido en los últimos días. "No os preocupéis, que si hay boda os vais a enterar. De verdad. Pero de momento estamos fenomenal, mejor no puedo estar", ha explicado.

Sandra Barneda también ha explicado cómo es la relación con su pareja cuando comparten también el trabajo. Nagore aseguró que había sido muy duro y ahora, la presentadora explica que "era más complicado más por ella que por mí". Lo bueno, según Barneda, es "no mezclar en casa lo que pasa en el plató". Sin embargo, también señala las dificultades: Era complicado, por llevarlo como hemos querido, de manera discreta y natural, al principio era corte, es tu pareja, te está viendo en un momento determinado que a lo mejor te has enfadado y te mira y digo: "no pasa nada".

Este año, repiten aventura en el plató y Barneda tiene claro que "lo vamos a pasar mucho mejor." La aventura está a punto de arrancar.

Seguro que también te interesa...

Sandra Barneda y Nagore Robles, de la mano a 2018

Sandra Barneda publica su primera foto con Nagore Robles

El reproche de Sandra Barneda a Nagore Robles en directo

El romántico aniversario de Sandra Barneda y Nagore Robles

¿Sabías que Sandra Barneda es Libra? Consulta su horóscopo?