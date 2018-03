8 mar 2018

Sucedió a bordo de un avión y Sara Carbonero, como se suele decir, vio toda su vida pasar por delante de sus ojos. La presentadora ha contado en su blog cómo fue su experiencia más angustiosa en un vuelo Madrid-Oporto.

Una travesía que debería haber durado una hora y que, por las inclemencias del tiempo, se extendió hasta más allá de las dos horas.

"Llegué a pensar que el avión realmente tenía algún problema o avería y que no querían decirnos nada por no sembrar el pánico, pensé que en cualquier momento nos podíamos estrellar, que en casos así era una suerte estar incomunicado para no poder mandar mensajes a nuestros seres queridos poniéndoles el cuerpo del revés", ha relatado.

Me entraron sudores fríos y una sensación de claustrofobia tremenda"

Sara cuenta cómo pensó en sus hijos, Lucas y Martín, lo que le llevó a sentir un miedo que nunca antes se le había manifestado. "La maternidad viene con un montón de cosas maravillosas y con un buen puñado de miedos e inseguridades, como por ejemplo el miedo a no estar y que tus hijos te necesiten, a no verles crecer, a perderte algo de sus vidas. Me entraron sudores fríos y una sensación de claustrofobia tremenda", continúa.

"Cuando bajé del avión me dieron ganas de besar el suelo como hace el Papa", concluye el relato de esta experiencia Carbonero que vio, realmente, cómo su vida corría peligro.

