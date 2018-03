David Bustamante, nueva imagen y ¿mensaje para Paula Echevarría?

11 mar 2018

David Bustamante ha retomado sus compromisos profesionales. Esta sábado 10 de marzo, el cántabro desembarcó con su show en Castellón donde ofreció un concierto compuesto por un repertorio con sus mejores canciones.

Bustamante sorprendió a sus fans con una renovada imagen. El artista ahora luce perilla y a lo largo de su concierto quiso demostrar que se encuentra perfectamente, a pesar de la ruptura con su mujer Paula Echevarría.

Sin embargo, David Bustamante no quiso perder la oportunidad para mandar un contundente mensaje, pidiendo a sus seguidores que no se fiaran de las informaciones que se dan sobre él en televisión. Además, envió un mensaje a su ex.

"Estoy desaparecido en las redes porque no tengo nada que contar. Yo no me peino y me maquillo para hacerme fotos", un claro mensaje hacia Paula Echevarría. La actriz es muy asidua a las redes sociales donde acostumbra a subir numerosas fotografías.

¿Responderá la actriz al recadito de David Bustamante?

