El beso con el que Alberto Isla se despidió de Chabelita antes de poner rumbo a 'Supervivientes 2018'

12 mar 2018

Algunos de los concursantes que comenzarán su aventura en 'Supervivientes 2018' este jueves, 15 de marzo, ya han volado a Honduras. Entre ellos, Alberto Isla, que vivirá la misma experiencia que experimentó su pareja, Chabelita Pantoja, hace un par de ediciones.

Alberto quiso mostrar, antes de embarcar en el aeropuerto de Madrid Barajas, cómo se había despedido de la madre de su hijo Alberto Jr. Porque, si todo va bien y consigue ir superando semanas, puede que, hasta dentro de tres meses, no vuelvan a verse.

Junto a la imagen, en la que se puede ver cómo le da un beso absolutamente pasional a Isa Pantoja hija, asegura que va a echar mucho de menos a su familia, sus amigos y, sobre todos, a sus dos hijos a la propia Chabelita.

"Espero no decepcionaros por que de verdad es lo que más me dolería...", escribe a modo de deseo Alberto, que deja al descubierto qué es lo que espera con este nuevo reto que se ha propuesto: "Os voy a echar mucho de menos. Esta es una gran oportunidad, sobre todo, para que me conozcan un poquito más como vosotros me conocéis... Es una oportunidad para saber hasta donde puedo llegar...".

¿Qué consejos le habrá dado Chabelita, que hizo un concurso más que digno en la isla del 'reality' de Telecinco?

