María Lapiedra cambiaría sexo por comida en 'Supervivientes 2018'

11 mar 2018

María Lapiedra tiene muy claro que no está dispuesta a pasar hambre en 'Supervivientes'. La concursantes confirmada del reality, que pondrá rumbo a Honduras en las próximas horas, se ha sentado este sábado en el sillón del 'Deluxe' para explicar cómo tiene pensando enfrentarse a este gran reto.

La exactriz porno se ha sometido a un polígrafo, denominado "definitivo", en el que ha contestado a algunas preguntas sobre su relación con Gustavo González, su tonteo con Kiko Hernández y cómo intentará no pasar hambre en su aventura en 'Supervivientes'. Lapiedra está dispuesta a todo para conseguir ganar e incluso sería capaz de intercambiar sexo por comida durante su estancia en los Cayos Cochinos.

"Si veo a un cámara que me gusta y tiene comida…" ha afirmado ante la mirada sorprendida de Gustavo González. "Me choca mucho, aunque estuvieses soltera me parece una barbaridad", ha afirmado el paparazzi tras escuchar a su pareja.

En 'Supervivientes', María Lapiedra compartirá aventura con Adrián Rodríguez, con quien ha confesado haber hecho un trío años atrás. La concursante ha explicado que ya no siente atracción sexual por el actor, pero el aislamiento del reality puede que haga florecer de nuevo ese sentieminto.

