Estamos acostumbrados a las muestras de amor público entre Alfred y Amaia. Salidos de la Academia de 'Operación Triunfo 2017' y con la misión en el horizonte de representar a España en Eurovisión, la pareja continua haciendo platós y enamorando a la audiencia.

Ayer era el turno de pisar, por primera vez desde que son conocidos para el gran público, Telecinco. Fue en 'Viva la vida'. En una tarde complicada, ya que Mediaset encargó al equipo del espacio que presentar Toñi Moreno un especial tras ser hallado sin vida Grabriel, el niño de Almería que llevaba 12 días desaparecido.

Pero el buen rollo que transmiten Alfred y Amaia pronto se apoderó del ambiente. Sobre todo ella, que llevó la iniciativa de la entrevista. "Llevamos un poco más de un mes fuera de la Academia y todavía se me hacen raras muchas cosas, por ejemplo que nos pidan fotos. Estoy acostumbrada a ir a restaurantes y comer tranquila", decía del peso de la fama.

Alfred, que recordaba cómo ese mismo día, a la hora de la comida, había gente que les había seguido en coche hasta el restaurante y habían entrado en el mismo para grabarles con sus móviles, confesaba aquel día que más miedo pasó por la locura que generan a su paso: "El día de Pamplona, cuando estábamos dentro del coche, la gente pegaba en los cristales. Ese día sí que me asusté un poco. Yo sufro".

Nos da un poco igual la posición en Eurovisión, lo importante es hacerlo bien" amaia

Toñi le advertía que así no había quién llegase a los sitios despeinados... "Está más guapo despeinado", salía al quite una Amaia que se había llevado el piropo de su chico instantes antes: "A veces, tenemos momentos de 'bajona' y, si no la tuviera a ella, no sé qué sería de mí. Ella le daba la réplica: "Tener una persona que está viviendo lo mismo que tú y que te entiende a la perfección, es un gran apoyo".

Después de esta entrevista sabemos que Amaia era mala estudiante, "me quedaba la música" y que le encantaría dar el chupinazo de San Fermín en su Pamplona natal, pero que entiende que "hay personas que lo merecen más". Y, de Alfred, que sus fans le quieren tanto que le han regalado "una guitarra y un amplificador. Pero buenos, buenos". Quizá una especie de regalo anticipado por su 21 cumpleaños, que es este miércoles, 14 de marzo.

¿Y sobre Eurovisión? La navarra lo tiene muy claro: "Nos da un poco igual la posición, lo importante es hacerlo bien. Pero si se gana, mejor".

