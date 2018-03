13 mar 2018

María Castro es pura energía, también la viva imagen de la felicidad. La actriz se encuentra en uno de los grandes momentos de su vida. Pronto pasará por el altar con el bailarín José Manuel Villalba, padre de su hija Maia, de 20 meses. Fue hace solo unos meses cuando la pareja protagonizó una de las pedidas más románticas en 'El Hormiguero'.

Como ella misma afirmó en la presentación del documental 'El fantástico fidalgo de la estepa póntica', no es fácil organizar una boda teniendo que ocuparte de un bebé y sin descuidar tu faceta profesional: "Si no tienes hijo, solo a tu pareja, te dedicarías al 100%. Ahora yo me dedico un 99% a Maia y un 1% a la boda". Aun así, se le dibuja una gran sonrisa al imaginarse vestida de blanco: "Vamos con pasos lentitos, pero vamos, que es lo importante".

No hay fecha fijada, pero "seguramente sea en septiembre" en Bayona. Por eso, la búsqueda del vestido perfecto para el gran día ya ha comenzado. "No quiero un vestido muy recargado, no me gustan con muchos encajes, con mucha pedrería, me gusta más que la tela sea bonita ya en sí, sin necesidad de adornar mucho el traje y que sea vaporoso, no me gusta que marque mucho", ha desvelado la actriz.

El día de la boda, una novia no necesita mucho artificio"

Parece que no la veremos vestida de princesa, tampoco cargada de pedrería, pero brillará como ninguna: "Creo que es un día tan especial que hay que sentirse cómoda, no sentirse disfrazada y la novia, como tiene tanta luz de lo feliz que está ese día, que no necesita mucho artificio".

También Maia le ha aportado luz a su vida. "No podría haber imaginado nada mejor, ni más maravilloso, ni más emocionante. Estoy encantada", afirmó sobre la maternidad. Y, aunque confiesa que es agotador, "Merece mucho la pena. Una sonrisa de ella y yo ya estoy pagada".

También cuenta con el apoyo de sus padres. "Los abuelos son indispensables", afirmó. "Son muy importantes porque me ayudan a organizar mi agenda y saber que, si algún día no estoy porque tengo una gira o algo, se queda en las mejores manos", añadió. Se confiesa feliz, por lo que tiene y por lo que vendrá, también de ver a sus padres y a su hija juntos "porque es un vínculo muy especial el de verles envejecer y crecer unidos".

