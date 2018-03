16 mar 2018

Son las fotografías a las que ha tenido acceso esta revista y que evidencian que Julio no atraviesa su mejor momento físico. Si bien es cierto que las imágenes dibujan a un Julio cansado, con evidentes dificultades mecánicas, tranquiliza observar su sempiterna sonrisa. La misma que destacan quienes, sorprendidos por su presencia, comprueban el gesto de fortaleza al acceder a la clínica junto a Miranda, a la que abraza cariñosamente.

Hacía varios años -desde que acudieron en 2014 al funeral de Oscar de la Renta- que no se les había retratado juntos. Se disipan, así, las informaciones que apuntaban a crisis, distanciamiento o ruptura definitiva. La realidad es más bien al contrario, pues 'Corazón' ha podido saber que Julio y Miranda siguen viviendo juntos y que tienen planes de futuro que, además, pasan por España: "Estamos bien y juntos, aunque están saliendo informaciones que señalan que hemos vendido la casa de Marbella. Es mentira. Nos encanta España y estamos hablando ya con los niños porque tienen muchas ganas de volver. Vivimos entre Miami, Bahamas, Marbella y Santo Domingo. Así que, como ves, no hemos puesto en venta nada", declara por primera vez Miranda a esta revista.

Está claro que ni los rumores, el paso del tiempo o las polémicas han hecho que el amor que se profesan haya menguado. Tampoco la reciente polémica por la paternidad de Javier Sánchez de la que, preguntada, Miranda prefiere no hablar: "Es un asunto del que no tengo ni idea. Es un tema que lleva directamente Julio con sus abogados y en el que no tengo nada que decir". Su silencio es el mejor aliado.

