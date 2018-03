22 mar 2018

A Cristiano Ronaldo se le ha abierto un nuevo frente. Cuando parecía que todo marchaba sobre ruedas, con el Bernabéu volviendo a corear su nombre y habiendo logrado la estabilidad familiar al lado de Georgina Rodríguez, ha aparecido una mujer que está dispuesta a enturbiar su paz.

Se trata de la brasileña Erika Canela, ganadora del certamen Miss Bum Bum 2016, que ha asegurado en la prensa británica que ha interpuesto una demanda contra el delantero portugués alegando haber sufrido acoso telefónico.

"Me bombardearon con mensajes ofensivos e insultos cuando lo rechacé", son las declaraciones que recoge el diario inglés 'The Sun'. En el mismo medio, añade: "Me llamaron puta y me dijeron que iban a arruinar mi vida".

Ojo, que Cristiano ya se ha pronunciado en sus redes sociales ante esta información que comienza a extenderse. "No intenten acabar con el momento bonito que estoy viviendo con noticias falsas. La vida es bonita. Bendiciones", escribía en Instagram al lado de una foto suya en blanco y negro.

