22 mar 2018

Antes de que su chica, Ana Guerra, concursara en 'Operación Triunfo' a Jadel ya lo habíamos visto en televisión. De hecho, él fue quién ganó la primera edición de 'El número 1' -aquel 'talent' de Antena 3 en el que también descubrimos a Amaia Romero-.

Sin embargo, desde que su pareja se conviertiera en un personaje popular, ha tenido que soportar críticas que van más allá de lo permisible. De hecho, la propia Ana ha tenido que dar la cara por él en más de una ocasión.

Pero ha llegado un momento que ha sido Jadel quien ha decidido tomar una decisión para que paren los comentarios abusivos. Ha sido a tenor de la publicación de su último tema, 'Elegante', cuando ha comenzado a ser tachado de machista.

¿Cuál es la solución por la que ha optado? Desactivarla opción de los comentarios en YouTube para que cese el acoso de los usuarios. Y, una vez realizada esta acción, explicar el por qué en Twitter.

"Hola familia. He decidido desconectar los comentarios del vídeo 'Elegantes'. Estoy de acuerdo con la libertad de expresión, pero no con el acoso ni el 'bullying'", dice en un primer mensaje.

Y añade: "Hoy en día acusar de machista es una palabra muy seria. Mi canción, les guste más o menos, habla de todo lo contrario. Deja bien claro que no pretendo amarrar a ninguna mujer y que quiero estar solo con una chica y amarla".

Ojo, que esta vez no ha sido su novia quien ha salido en su defensa, sino una compañera de está en la Academia de OT, Mimi. "No sé dónde veis el mensaje machista, por eso digo que 'veis' y 'creeis' cosas que no son... Stop el terrorismo en redes, de verdad, me parece un boicot horrible hacia un artista que se curra muchísimo su trabajo", escribía recibiendo el atardecimiento del propio Jadel.

Nosotros os ofrecemos el videoclip para que juzguéis si hay atisbo de machismo en la letra.

