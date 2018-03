27 mar 2018

Hace tan solo unos días que pudimos quitar el filtro de 'pixelizar' a la cara de Alejandra, la hija de Terelu Campos. La joven acaba de cumplir la mayoría de edad y se convirtió en protagonista de las noticias de muchos medios de comunicación.

Desde entonces, Terelu vive con miedo de que no se respete la privacidad de Alejandra, pidiendo en sus últimas intervenciones que dejen hacer una vida normal a la joven, algo a lo que también tuvo que hacer frente hace relativamente poco su compañera Belén Esteban con Andrea.

Terelu y Alejadra protagonizaron una portada con la intención de no ser perseguida por la prensa. Además, la hija de María Teresa Campos habría pedido al programa que no se hiciese un debate sobre su hija, lo que molestó a Belén Esteban porque la dirección de 'Sálvame' aceptó. La colaboradora se ha enfadado al sentir que no se está teniendo las mismas consideraciones entre su hija y la de Terelu.

