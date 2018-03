28 mar 2018

Alejandro Albalá no puede más. El marido de Chabelita no aguanta el tonteo que su actual pareja, Sofía Suescun, tiene con uno de sus compañeros: Logan. La bomba estalló en directo durante el programa 'Supervivientes: tierra de nadie' tras un video en el que la ganadora de 'Gran Hermano' hacía toda una declaración a al superviviente.

VOTA POR TU CONCURSANTE FAVORITO PARA GANAR 'SUPERVIVIENTES 2018'

'¡Qué te como!', expresaba Sofía en un video que hizo explotar a Albalá. "A mí esto ya me cansa demasiado. Ya lo dije el domingo y ya visteis cómo salí del plató que no puedo aguantar más esto. Tú le puedes coger un cariño especial a alguien que esté allí, que muchos de los que están aquí lo saben, yo no porque nunca he ido allí y no puedo opinar sobre esto. Lo que más me duele es que no me haya mandado ningún tipo de mensaje de aliento ni nada. Vamos ni un 'un beso majo', algo. Así que me desligo de la defensa directa de Sofía", aseguró disgustado.

"Creo que hasta el día de hoy he dado la cara como he podido, defendiendo incluso lo indefendible, pero esto de ‘Te como’ y demás, yo creo que a día de hoy mi relación con Sofía también está acabada porque aparte de aguantar esto también tengo que aguantar a su familia incluso poniéndome verde en televisión cuando aquí doy la cara por ella a morir y es lo que digo. Demasiado me debe por lo que estoy haciendo y que hasta aquí".

De esta forma, Albalá daba por finalizada su relación con Sofía y su defensa en los platós. Suponemos que Maite Galdeano, madre de la ex concurtante de 'Gran Hermano', estará muy contenta con esta decisión ya que había manifestado su disgusto con esta relación.

Seguro que también te interesa...

'Supervivientes 2018': Chabelita y Alejandro Albalá coinciden en plató

Chabelita y Alejandro Albalá ya tienen fecha para firmar su divorcio

Alejandro Albalá, "tranquilo" ante la demanda de Isabel Pantoja

¿Sabías que Alejandro Albalá es Libra? Consulta su horóscopo?