28 mar 2018

El pasado 23 de febrero, la actriz Adea Shabani salió de su casa de Los Ángeles y nunca más se supo de ella. Hasta hoy, que ha sido cuando ha sido hallado su cadáver. O, al menos, eso es lo que cree la policía, que ha encontrado un cuerpo sin vida que creen identicar con el de la joven intérprete.

"En este momento creemos que esos restos son del cuerpo de Adea Shabani", han sido las declaraciones del portavoz de la policía, que también ha aclarado que, a lo largo del día de hoy, se le realizará la autopsia para confirmar que, efectivamente, se trata de ella.

El cuerpo ha sido encontardo en una fosa cavada en Spenceville Wildlife Area, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Sacramento, en California, en un avanzado estado de descomposición, por lo que es necesario realizar las pruebas pertinentes.

Conocida por su papel en la película 'All or nothing', estrenada el pasado año, tenía tan solo 25 años.

