28 mar 2018

Es cierto que no duermen al aire libre o en una tienda de campaña, pero parece que tampoco es que, el equipo que hace posible 'Supervivientes', reside los tres meses que dura el 'reality' bajo condiciones de lujo.

Así lo relató ayer mismo Lara Álvarez que, para empezar, señalaba que al lugar donde residen le llaman 'villa tarántula' porque la comparten con cuatro de estas arañas que no son, precisamente, las compañeras de piso que uno desearía. "Tiene unas arañas que tienes que verlas", le contaba a Jorge Javier.

Además, la asturiana descubría que, para legar hasta ese lugar de descanso, tienen que hacer una travesía de 40 minutos en barca o de 15 en helicóptero.

Si a todo esto le unimos que, en esta ocasión, ha adelantando el 'reality' un mes y que las inclemencias del tiempo se están dejando notar, no parece que estar en 'Supervivientes', aunque no sea como concursante pasando hambre, no son precisamente unas vacaciones de lujo.

