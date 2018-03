29 mar 2018

Ya tiene en brazos a su tercer hijo pero la agenda profesional de la feliz mamá ha estado activa hasta apenas unos días antes de dar a luz.

Con muchas ganas de ver el rostro del niño y deseos ya de volver a trabajar en cuanto pase la lactancia, Pilar Rubio nos mostraba, en su última entrevista antes de dar a luz, que no ha perdido frescura en los seis años que lleva con Sergio Ramos.

Corazón Del ginecólogo al 'photocall' y nunca mejor dicho. De nuevo viene como madrina de la firma de zapatos Alma en Pena. Y luciendo tacones en la recta final del embarazo.

Pilar Rubio Ya estoy fuera de cuentas por lo que en cualquier momento puedo ponerme de parto. Lo único que sé es que no puedo moverme de Madrid aunque reconozco que en Semana Santa me encanta quedarme aquí, ya que se va mucha gente.

C. Hasta el final, imparable. Eso es que se encuentra perfectamente.

P.R. Lo más curioso es que estando activa no me molesta nada y en cuanto me tumbo, empiezo a notar el cansancio.

C. Parece que ha tenido suerte. Tiene unos embarazos estupendos.

P.R. Este tercero ha sido igual que los dos anteriores, incluso, he cogido menos peso, 12 kilos, frente a los 14 anteriores. También es verdad que con dos hijos no lo vives igual que la primera vez, porque siempre tengo en brazos a mis dos niños. Puede que ese ajetreo sea lo que me mantenga tan activa.

C. Un tercer hijo y creo que no importa nada que no venga la niña.

P.R. Es que cuando ya sabes cómo funcionan los niños, al final casi prefieres que sea otro varón, vas a lo conocido.

C. ¿Habrá que esperar a una cuarta opción para la hija?

P.R. Uy, eso no lo sé. Al final, la mujer es la que tiene que parar con cada parto porque tienes que estar unos meses sin separarte del bebé por la lactancia. Al primero solía llevarlo conmigo a todas partes, pero ya con tres es muy complicado ir al trabajo. Intentaré parar lo mínimo y aún tengo que ver cómo gestionar el tema del pecho, porque quiero darle de mamar el mismo tiempo que a los anteriores, como mínimo dos meses y medio. Estoy haciendo cuentas e igual para junio puedo reincorporarme si puedo espaciar las tomas.

C. Este año, además, no se podrán ir de vacaciones porque Sergio estará en el Mundial.

P.R. Hasta finales de julio no habrá verano.

El feminismo radical no me va, yo lucho por la igualdad"

C. ¿Y se vuelve a quedar solita ese tiempo?

P.R. Estoy acostumbrada. Además, ahora ando muy acompañada y entretenida con los niños.

C. Siempre que la veo embarazada, me acuerdo cuando años atrás me aseguraba que no tenía instinto maternal.

P.R. ¡Y era verdad! Lo que pasa es que las circunstancias cambian y cuando quieres compartir la vida con alguien a quien amas y madurar a su lado, las prioridades son distintas. El trabajo es importante pero entiendes que hay que hacer espacio a la maternidad. Tres hijos está muy bien, cuatro aún no lo veo.

C. Después de todos los años que lleva trabajando, podría perfectamente tomarse unos años sabáticos..

P.R. Sí, me lo puedo permitir. Pero es que yo disfruto de mis hijos muchísimo, porque lo único que hago en el día es trabajar o estar con ellos. Lo que pasa es que como mujer necesito estar realizada. No quiero decir con esto que quienes no trabajen no lo están, pero yo necesito hacerlo en lo que tanto me ha costado conseguir. Sergio respeta mi decisión porque evidentemente nuestros trabajos son muy dispares y los dos estamos tiempo fuera de casa, pero aparte de nuestras obligaciones, el resto del día es para hacer vida familiar. Mi idea es que trabajar es sano y entiendo que ahora esté unos meses sin poder hacerlo, pero con idea de volver en cuanto pueda. Con esto no quiero que nadie me malinterprete o se sienta aludido y de ahí que recalque mi caso personal y mi necesidad de trabajar. Sobra decir que si mis hijos tuvieran una necesidad especial y tuviera que estar con ellos las 24 horas del día lo haría sin dudarlo.

C. Lleva seis años con Sergio y han vivido muchas cosas en este tiempo. ¿Tiene la sensación de que todo ha ido muy rápido?

P.R. Bueno, nos va bien y de ahí que hayamos avanzado tanto.

C. ¿Y con tres hijos queda tiempo para la pareja?

P.R. Hay que encontrarlo y creo que nosotros sí lo hacemos.

Soy exigente y me frustro si no consigo lo que me propongo"

C. ¿Es de las que prefiere pensar en el hoy antes que en el mañana?

P.R. Por supuesto. Nunca se sabe qué pasará, como tampoco puedes planificar tu trabajo. Lo importante es hacerlo bien en el presente y ya habrá tiempo de recoger frutos.

C. ¿Es usted tan perfeccionista como aparenta?

P.R. Soy exigente, y me frustro si no consigo hacer lo que me propongo. Mi trabajo en 'El Hormiguero' me ha servido para conocerme y se ve en cómo me involucro en los retos hasta alcanzarlos. Además Pablo Motos es un ser estupendo y un amigo genial. Hay un gran equipo de trabajo y mucha humanidad y eso no lo he visto nunca antes. No me planteo otro lugar, porque me siento muy bien allí.

C. ¿Cuál es el truco para tener unos embarazos tan buenos?

P.R. No sé. Supongo que ayuda pensar en otras cosas y no solo en el embarazo.

C. ¿Cómo es Pilar en casa?

P.R. Somos muy tranquilos y normales. Nos gusta jugar con los niños. Pasamos mucho tiempo los cuatro juntos y eso que en nuestra casa siempre hay gente que viene a estar con nosotros.

C. ¿Qué opina de los movimientos feministas de los últimos tiempos?

P.R. El feminismo radical no me va. Yo lucho por la igualdad de géneros en todos los sentidos y oportunidades, pero no en el feminismo que dice que somos mejores que los hombres. Es importante que se reivindique y que se hagan públicos los problemas o brechas que aún existen y ahí estaré apoyando la igualdad. Las manifestaciones son importantes, pero creo que los hombres tendrían que estar apoyando y reconocer que existen esas diferencias. Nosotras solas sin ellos no lo lograremos.

C. El mundo del fútbol siempre ha tenido fama de machista.

P.R. No se trata de mundos o profesiones sino de personas. Yo no veo el machismo en el fútbol ya que te insisto en que eso va en cada persona y cuanta más cultura se tiene menos machismo hay, porque es un retraso cultural.

C. ¿Cómo quiere educar a sus hijos?

P.R. En el respeto a los demás y en la educación.

