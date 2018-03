30 mar 2018 ángeles villacastín

Ha ganado premios tan importantes como el Nadal, el Primavera de novela y el Planeta. Su obra se ha traducido a más de 20 idiomas, aunque lo que más le motiva a Lucía Etxebarria en este mundo es que su hija sea feliz.

Además nos habla de su último libro y de sus tres perras, Leia, Amy y Pizca.

Corazón Ha salvado la vida a las tres...

Lucía Etxebarría Leia fue un ‘descarte de camada’. Alguien había criado perritos para hacer dinero con su venta, pero esta no la consiguieron vender y a partir de unos meses, los cachorros ya son invendibles. Así que llegó a mis manos por descarte. Es la que peor carácter tiene y la única que puede morderte si se enfada, pero la quiero muchísimo.

C. Amy parece muy simpática.

L.E. Vino de la perrera de Gesser, tiene una historia horrible. Llegó malnutrida y con evidentes signos de maltrato. Se le notaban las costillas y por culpa de la desnutrición, se le veían los ojos exageradamente grandes. Le pusimos Amy, como Amy Winehouse, también porque Winehouse es bodega en inglés y la perra es bodeguera. Los primeros días se metió debajo de una mesa y si te acercabas, te mordía. Ahora es una perra diez, muy dulce, muy simpática y muy lista.

C. ¿Pizca también es recogida?

L.E. Sí, vino de la perrera de Tórtola de Henares, donde tenía fecha de sacrificio. La acogí en mi casa porque si no salía de allí, la sacrificarían. Es tan dulce como Amy, muy lista también y cariñosa. Es una mezcla de 'jack russell'.

La elección de vibir sin pareja, de momento, ha sido mía"

C. Es difícil querer por igual, ¿cómo se reparten el cariño?

L.E. Mi hija tiene preferencia por Amy y yo, por Leia. O más bien, cada perra ha escogido a una de nosotras. Leia es mi perra, eso lo tenemos muy claro. A la única persona a la que obedece cien por cien y a la que no le muerde nunca, es a mí. El resto de los mortales le dan un poco igual.

C. Es complicado sacarles a pasear.

L.E. Probablemente Pizca se vaya pronto con una nueva familia, si es que encontramos alguna, porque es muy difícil tener tres perras. Pero lo de pasear no es tanto problema como parece. Mi hija, Allegra (14), es extremadamente responsable y se ocupa ella. Así nos lo ahorramos en gimnasio.

C. ¿Cuántos de sus sueños se han cumplido?

L.E. Habría deseado tener más hijos, pero no pudo ser. Mi sueño por cumplir es tener sexo con Clive Owen. Ahora en serio, no soy mucho de plantearme sueños. Realmente lo que más me motiva en este mundo es que mi hija sea feliz. Tengo una maravillosa relación con ella y ahora mismo es la persona más importante de mi vida. Llevo cinco años sin pareja estable, pero tengo un grupo de amigos muy potente y mucha vida social. La elección de vivir sin pareja, de momento, ha sido mía.

Pasear a los perros no es tanto problema como parece. Así nos ahorramos el gimnasio"

C. Y asignaturas pendientes, ¿le queda alguna por aprobar?

L.E. Estudio psicología y con suerte, en dos años abriré un estudio para dedicarme a la enseñanza y la difusión de la escritura expresiva en España.

C. ¿Por qué el amor nos duele tanto?, el título de su último libro?

L.E. He creado una pequeña editorial y en ella he sacado un libro que, de momento, apenas ha vendido ni ha tenido críticas, porque acaba de salir.

C. ¿Por qué sobre el amor??

L.E. En el libro relato un capítulo de mi vida que duró cinco años. Una historia que viví, con los nombres, las fechas y los lugares cambiados para que nadie pueda demandarme. Trata de cómo me embarqué en una relación de maltrato. Yo. Una persona con dos carreras y una en curso, que habla cinco idiomas y escribe en tres, que ha participado en grupos feministas desde los 18 años. Y lo hice porque he sido educada y socializada en una serie de mitos.

C. ¿Cuáles son esos mitos?

L.E. El mito de la media naranja. De que el amor no es voluntad sino destino. El mito del emparejamiento, de que la pareja es algo natural y universal, y una persona sin pareja, una fracasada. El mito de la fidelidad, de que el deseo debe satisfacerse con la pareja. El mito de los buenos celos, de que son un signo de amor. El mito de la equivalencia, o que el amor y el enamoramiento son equivalentes. El mito de la omnipotencia, de que el amor lo puede todo. El mito del matrimonio o de vivir juntos, de que el amor romántico pasional debe constituirse en la única base de la convivencia de la pareja. El mito de la pasión eterna o la creencia de que el amor duele... El mito del amor romántico, en suma. Un mito para mujeres, que predica que el amor es posesión y exclusividad.

