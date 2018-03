30 mar 2018

No hay duda de que para Sofía Suescun no hay nada más importante en el mundo que el aspecto físico. O al menos eso ha dejado claro en la última conversación en la que ha atacado de forma cruel a Isa Pantoja.

Todo surgió durante una conversación de la concursante con María Lapiedra en Honduras tras haber discutido con Alberto Isla. "No me mira a la cara, es flipante. Me evita y no me habla. Se nota un montón que viene adiestrado por la otra, ¿sabes? Es un muñeco, no es él y es una pena", afirmaba durante la conversación Sofía.

Llena de curiosidad, María Lapiedra le preguntó si era cierto que Alberto Isla era un "mantenido". "Yo creo que un poquillo sí, sino no entiendo por qué están con Chabelita, tía. ¿Tú lo entiendes?", afirmó Sofía. Y no tranquila con eso, siguió hablando del aspecto físico de Isa Pantoja.

Los chicos se acercan a Chabelita por interés puro" Sofía suescun

"No, la chica da penilla. Yo creo que tiene que sentir que se acercan los chicos por interés puro y duro, cariño... Lo siento a veces yo, imagínate...Pero tú y yo porque estamos buenillas... ¿pero ella?", dijo Sofía. A lo que María Lapiedra teorizó con que podría ser "una máquina en la cama". "Será con la luz apagada y eso porque si no... Como haya un reflejo y veas que es ella...", respondió Suescun.

La reprimenda de Jorge Javier Vázquez

Ante tanta crítica, Jorge Javier abroncó a la concursante de 'Supervivientes 2018': "No se puede tolerar una conversación así. Si quieres pedir perdón es el momento". Finalmente, con la presión, Sofía terminó pidiendo perdón a Isa Pantoja desde la palapa y afirmó que no lo dijo con "maldad" porque "a todo el mundo le gusta criticar".

