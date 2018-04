3 abr 2018

Compartir en google plus

Ana Julia Quezada, que confesó haber asesinado a Gabriel Cruz, el niño almeriense de ocho años, se plantea emprender acciones legales contra 'En el punto de mira', el programa de reportajes de Cuatro que indagó en su pasado.

Es 'El Confidencial Digital' quien asegura que sus letrados ya se han puesto manos a la obra para denunciar al espacio de la cadena de Mediaset por los detalles ofrecidos sobre su vida en la república Dominicana y Burgos.

Durante el reportaje -que, por cierto, al encontrarse en prisión la propia Ana Julia no ha podido vez- las cámaras entraban en su casa y hablaban con su madre. Unas indagaciones por parte de los reporteros que no deben de haber hecho ni pizca de gracia a la presa.

La defensa alega que, a pesar de no haberlo visto, su defendida considera que se ha vulnerado su derecho al honor, por lo que estaría dispuesta a llevar el asunto a los tribunales.

Seguro que también te interesa...

La forma en la que las reclusas querían recibir a Ana Julia Quezada en prisión

Prisión incondicional para Ana Julia, la asesina confesa del pequeño Gabriel

La niña que murió tras caer por un balcón en Burgos hace unos años, era hija de Ana Julia Quezada

La impactante carta de un funcionario de la prisión de Ana Julia: "He vuelto a tumbarme en la cama y llorar"