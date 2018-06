22 jun 2018

"Por un lamentable accidente te quité lo más grande que uno puede tener: un hijo". estas palabras pertenecen a la carta que Ana Julia Quezada, asesina confesa de Gabriel Cruz, escribió desde la cárcel a Ángel Cruz, padre del pequeño.

Unas líneas de perdón y arrepentimiento que han salido a la luz una parte y que han sido recogida por varios medios de comunicación ahora que se ha decretado el fin del secreto de sumario y que, parece, la incineración del pequeño, como es deseo de sus padres, está más cerca.

"Ángel: no tengo palabras para decirte esto pero aun así lo voy a conta. Quiero que sepas ante todo que no tengo excusas por lo que hice. Sé que se dicen muchas cosas que no son ciertas, solo sé seguro que el miedo te bloquea porque eso me pasó a mí", comienza la misiva de Ana julia, que añade: "Entiendo que no me creas porque es lo más normal. No tuve el valor suficiente para decirte que por un lamentable error te quité lo más grande que uno puede tener: un hijo".

Lo que hice está muy mal y no hay excusas que valgan"

"No me importa si tengo que pasar el resto de mi vida aquí, sí lamento todo el daño que he hecho, sobre todo a Gabriel y a Patricia y a todos los familiares. Dicen que fue todo premeditado pero no es así, lo que pasó es que no pude sacar fuerza para decirlo y hacerte tanto daño diciéndotelo, me metí en una bola cada vez más grande, ya sabes que con pastillas intentaba quitar de mi cabeza, pero no quiero excusarme. Lo que hice está muy mal y no hay excusas que valgan. Quiero pediros perdón a todos, sobre todo a vosotros y a Patricia", continúa la presa, que hace unos días se negó a responder a las palabras del juez.

"De todo corazón, perdón. Espero que algún día en vuestro corazón me perdonéis", remata esa carta.

