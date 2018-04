3 abr 2018

Tras la polémica generada en Twitter en la que se vio envuelta Dulceida -a la que le han dicho cosas que rayan la legalidad-, la 'influencer ha querido emitir un comunicado a través de sus 'stories' de Instagram.

Reproducimos el contenido íntegro del mismo:

"Dado lo acontecido durante el día de ayer me veo obligada a emitir este comunicado.

En primer lugar, es totalmente falso que comerciáramos con las gafas de sol que le dimos a los niños. Es más, no tengo ninguna colección de gafas de sol en este momento ni colaboro con ninguna marca de gafas de sol, por tanto es una obsoluta incoherencia que yo buscara lucrarme con esta publicación. Simplemente, nos pidieron las gafas y se las regalamos. Todo lo demás es falso.

Mi intención, en ningún momento, ha sido hacer daño con estas fotografías, ni mucho menos utilizar a la gente de la tribu. Y lamento mucho si alguien se ha llevado esa impresión. Estamos haciendo un safari turístico por África y, en la ruta, nos llevaron a conocer a la tribu, una experiencia maravillosa que volvería a repetir.

Respecto a la publicación en la que me estoy tomando un baño en Cape Town, borré la fotografía en cuanto me comunicaron la sequía que tiene la ciudad actualmente. Y pedí disculpas inmediatamente en mis redes sociales. Desconocía que hubiera en ese momento esa restricción y sé que el desconocimiento no exime la culpa, pero así fue y lo lamento.

Se me ha insultado, se me ha vejado, se me ha maltratado con total vehemencia "

Por todo esto, se me ha insultado, se me ha vejado, se me ha maltratado con total vehemencia en las redes sociales. Se me ha llegado a desear la muerte. Sí, mi muerte. Solo por publicar en Instagram una foto donde no hago daño a nadie. Las críticas se pueden entender, pero hay límites que no se deben superar.

No soy la mejor persona del mundo, pero intento ser buena y poner mucho amor en todo lo que hago. No tengo que justificar ni mostrar públicamente las aportaciones desinteresadas que hago a distintas organizaciones, por eso mismo, porque son desinteresadas. Pero no juzguéis sin conocer y sin ver más allá de lo que muestra una imagen.

Esta será la última vez que me pronuncie sobre este tema. Sé lo que conlleva ser un personaje público, pero esto no justifica las agresiones verbales que he sufrido durante estos días, me haya confundido o no. Ni por supuesto, las invenciones y noticias falsas sin contrastar que se han publicado respecto a mi persona. No todo vale.

Existe una continua crítica a los 'influencers' hacia todo lo que hacemos, y siempre tenemos que justificar nuestro trabajo, porque se infravalora continuamente.

Llevo trabajando desde hace ocho años en esto y amo mi trabajo. Me hace muy feliz, tengo esa suerte y eso es algo bueno, ¿por qué tanto odio?

Gracias, simplemente, por dedicar unos minutos a entender mi punto de vista y lamento muchísimo haber hecho algo mal en mi desconocimiento. Toda esta exposición pública es nueva para mí, de los errores se aprende y siempre estoy a tiempo de mejorar si me equivoco.

Y gracias a todos los que habéis visto en esa fotografía un gesto de amor, porque era mi única intención. Gracias".

Este es el comunicado que Dulceida ha colgado en sus 'stories' de Instagram. pinit

Seguro que también te interesa...

Duras críticas a Dulceida por un gesto con unos niños africanos

Dulceida se defiende a golpe de tuit de las críticas recibidas tras su polémica con unos niños en África

Javier Ambrossi cierra su Twitter tras la polémica de Dulceida

¿Sabías que Dulceida es Libra? Consulta su horóscopo