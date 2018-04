3 abr 2018

Las redes sociales se han convertido en un peligroso caldo de cultivo donde, amparados por el anonimato, muchos lo utilizan para agredir verbalmente -traspasando los límites de lo tolerable en muchos casos- a otros usuarios. Y si son famosos, mejor que mejor. Por eso, Javier Ambrossi, de Los Javis, ha tomado una decisión con respecto a Twitter.

Horas después de que estallara una avalancha de comentarios contra Dulceida por una polémica foto en las redes de unos niños africanos a los que había regalado sus gafas de sol, Ambrossi ha cerrado su cuenta de Twitter.

Respeto profundamente la libertad de expresión, pero no quiero participar de este juego"

Así lo comunicó él mismo con un escueto comunicado colgado en la misma red. "Me voy de esta red social. Estoy superagradecido por el cariño y por todo lo bueno que me ha dado a mí y a mis proyectos pero no quiero seguir participando de esta falsa realidad donde constantemente se falta al respeto a los demás, se acosa, se multiplican mentiras, se exageran cosas, se general falsos ríos de opinión y que, la verdad, muchas veces me hace sentir mal", comenzaba su mensaje.

En el mismo, añadía: "A mí y a gente a la que quiero. Creo que estamos llegando a unos límites de radicalismo que no comparto y que rozan el peligro. Respeto profundamente la libertad de expresión, pero no quiero participar de este juego. Os quiero. Nos vemos en Instagram".

Este es el comunicado de Javier Ambrossi en Twitter. pinit

Seguro que también te interesa...

Duras críticas a Dulceida por un gesto con unos niños africanos

Dulceida se defiende a golpe de tuit de las críticas recibidas tras su polémica con unos niños en África

Javier Ambrossi enseña las secuelas de la agresión homófoba

Comunicado de Dulceida para aclarar la polémica: "Han llegado a desear mi muerte"

¿Sabías que Javier Ambrossi es Cáncer? Consulta su horóscopo