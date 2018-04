4 abr 2018

Sucedió el pasado mes de septiembre. Jay-Z tuvo una conversación con su madre, Gloria Carter, y esta le hizo una confesión que le emocionó profundamente. El marido de Beyoncé lo ha recordado durante su participación en 'My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman', en Netflix.

Nos referimos al episodio en el que esta le contó a su hijo que era lesbiana. ¿Cuál fue su reacción? "Lloré porque estaba muy feliz de que ella fuera libre", relató en el mencionado programa el artista.

Jay-Z ha desveló delante de Letterman, además, que fue justo después de recibir esta noticia cuando compuso su tema 'Smile', incluido en su álbum '4:44'.

