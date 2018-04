4 abr 2018

A estas alturas dudamos que haya alguien que no sepa de la existencia del vídeo, que se ha vuelto viral, con la Reina Letizia y doña Sofía en la Misa de Pascua. Una amiga de la Reina ha concedido unas declaraciones, tras hablar con ella, y ha desvelado cómo se siente tras el revuelo mediático que se ha organizado.

"He hablado hace un rato con la Reina Letizia y está preocupada y bastante desolada por esta situación. Ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la imagen y protección de sus hijas. Le preocupa quién le hace fotos, quién se les acerca. Es una madre y es una reacción muy de madre", ha relatado Inma Aguilar, amiga íntima de doña Letizia, a 'El Círculo' (Telemadrid).

Es una persona comprometida con su trabajo y como madre"

Y añade: "Me ha dicho que ha sido una tontería, que no ha sido un tema grave. Es un gesto natural. No ha sido educada desde el inicio a tener cierto comportamiento público. Es una persona comprometida con su trabajo y como madre. Se ha sentido afectada y está preocupada. Letizia no puede hablar, ni explicarse. Es un blanco bastante fácil".

Además, se ha pronunciado al respecto: "Creo que no se mide con el mismo rasero a la Reina Letizia como a la Reina Sofía. Creo que tiene que ver con cierto clasismo". A lo que ha añadido: "Suele llevarse la peor parte cuando se analizan sus gestos. Desde el mismo día del compromiso, se analizan sus gestos con un doble rasero con respecto a Sofía por no ser de sangre real".

Seguro que también te interesa...

El vídeo viral de la reina Letizia y doña Sofía en la Misa de Pascua

¿Sabías que Reina Letizia es Virgo? Consulta su horóscopo