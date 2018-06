3 jun 2018

Carmen Borrego acudió este sábado a 'Sábado Deluxe', el programa de Telecinco, para hablar de la situación personal que está atravesando su hermana, Terelu. "Por primera vez, estoy muy preocupada por Terelu. Está muy mal. No quiero ser tremendista, pero yo la veo destrozada, hundida, sin fuerzas", fueron las palabras con las que la hija menor de María Teresa Campos describió el estado anímico de su hermana.

En los últimos días, Terelu ha sido el objetivo de todas las críticas de sus compañeros de 'Sálvame'. La hija de María Teresa Campos ha recibido muchos comentarios negativos de sus compañeros de profesión y parece que ha explotado.

Las críticas no solo han afectado al estado anímico de Terelu, sino que también podría afectar a su salud: "No quiere hablar del tema. Cuando lo sacas, ella se cierra. Pero la conozco y por la cara que pone sé que está mal, muy mal. No quiero ser dramática, pero hubo un momento el otro día que temí que se pusiera enferma", dijo Carmen.

Una cuestión aparte es su imagen pública, que también podrías verse mermada con tanta crítica televisiva. "Llega un momento en que te pueden destruir profesionalmente. Ella vive de su imagen y cuando destruyen tu imagen, destruyen tu trabajo. Mi hermana no ha hecho mal a nadie, al menos conscientemente. Reconozco a una persona que cuando han echado a alguien de Telemadrid, me ha llamado para pedirme a ver si podía hacer algo por ellos. Lo que más le echo en cara a Terelu es que a veces justifica lo injustificable. Porque si a mí me llaman lo que le han llamado a ella, yo no me callo. Pero ella siempre dice 'no, lo dirá por esto o lo otro".

