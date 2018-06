6 jun 2018

Parece que a Terelu Campos le va a durar bastante esta mala racha. Ayer, Carmen Borrego acudió al programa de 'Sálvame' para defender a su hermana, debido a la cantidad de noticias y comentarios negativos hacia Terelu Campos.

Muchos de los que se hace llamar compañeros, han aprovechado el tirón de la colaboradora para echar más leña al fuego. El siguiente en hablar mal de ella ha sido Alonso Caparrós. El periodista apareció vía telefónica en el programa, para hablar sobre su relación laboral con Terelu Campos.

"Me siento muy triste y decepcionado" comenzaba a explicar el periodista. "Con Terelu no se puede hablar. Me hizo la cruz. Carmen se sentó conmigo y me dijo te voy a poner la puntilla cuando pueda. Me mola menos que luego venga haciéndome gestos con la mano. Da la sensación de que son un clan chungo", afirmaba Alonso Caparrós.

Carmen Borrego no aguantó las críticas hacia su familia y tardó segundos en contestar: "No voy a hacer lo mismo que estás haciendo tú. Yo sí soy agradecida, cosa que, a lo mejor, tú no eres. Yo si estoy aquí es gracias a que tu padre me dio una oportunidad y si tú estás aquí es porque mi madre te la dio", concluía Carmen Borrego.

Este enfrentamiento no fue más allá, aunque parece que a la familia Campos aun le queda mucho por aguantar.

