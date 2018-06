3 jun 2018

Lo mejor de Pasión Vega es que, cuando la ves desde el final del patio de butacas, ya está sonriendo. Y tiene una de las sonrisas más bonitas que conozco. Alegría que va acorde con su vida. Con la vida que ella se ha trabajado desde una felicidad en la infancia que desembocó en don Antonio llevando maquetas de su hija a las radios para que pusieran "las canciones de su niña".

Ama Andalucía y disfruta de Cádiz junto a Alma, su pequeña de cuatro años que disfruta de la voz de seda de su madre siempre que quiere. Eso de la voz de seda no lo digo yo, lo suscribo, pero se lo dijo el mismísimo Antonio Banderas con el que también compartió canción hace un tiempo.

Les recomienda el tema 'París' para acompañar esta charla que hicimos en el teatro de Madrid donde ha cantado seis días seguidos. Una valiente.

Corazón ¿Cómo está siendo la gira de '40 quilates'?

Pasión Vega Pues es una gira con mucho significado. Haber estado en Madrid, en un mismo teatro y tantos días seguidos ha sido especial. Madrid es la ciudad que me vio nacer, algo que no sabe mucha gente. Me crié en Málaga, pero nací en Madrid. Volver aquí después de la presentación en el Teatro Real me ha hecho mucha ilusión. Además cada día ha venido un amigo invitado a cantar conmigo.

C. Amigos y amigas que han participado en tu disco componiendo las canciones, como El Kanka con 'Quisiera'. ¿Cómo eliges las canciones?

P.V. Pues en este caso ha sido diferente porque habitualmente te llegan a casa o a la oficina maquetas de compositores que te ofrecen sus canciones, pero para este disco y esta gira, he sido yo la que he buscado a los que quería que hicieran los temas del disco. En ese caso me enamoró tanto la canción de Quisiera que se la pedí aunque él ya la hubiera grabado en su disco. Esa canción tiene algo especial.

C. ¿La música de Pasión Vega es para gente mayor?

P.V. Yo creo que no. A mis conciertos vienen también gente joven e, incluso, niños. Es cierto que los mayores están ahí y es maravilloso. De hecho, es que no hay música para ellos. Y muchos son mayores porque llevan siguiéndome 25 años, desde que me descubrieron con alguna copla. En estos años he ido incorporando nuevas generaciones porque son canciones inéditas que llegan a más público.

C. Dicen que los 40 son los nuevos 20. ¿Cómo te sientes ahora?

P.V. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo 41 y me siento muy bien. Una de mis canciones se llama como el disco, 40 quilates, porque siempre he pensado que hay que estar orgullosos de la edad que tenemos sea cual sea. A mí siempre los productores me quitaban años cuando preguntaban mi edad. Si tenía 25, ellos ponían 21 en Wikipedia porque decían que quedaba mejor. Yo iba, y lo cambiaba (risas). Me parecía una tontería. Eso de ocultar la edad es muy antiguo. Cambiar de prefijo es estupendo.

C. ¿Cambiar de prefijo?

P.V. Sí, he pasado de los 30 y tantos a los 40 y tantos. Cambia el prefijo (risas). Y eso hay que relativizarlo. Una mujer o un hombre con más edad no solo no pierde valor, sino que lo gana.

Un artista siempre ha de guardar cierto misterio"

C. Pitingo me dijo que no le gusta escucharse. ¿Esto es algo común en los artistas?

P.V. Común no sé, pero a mí me pasa lo mismo. Realmente, salvo que tenga que revisar algo de cara a un directo o algo así, no vuelvo a escuchar mis grabaciones. Pero te digo más, hasta hace poco no tenía ni fotografías mías a la vista. Ni los discos de oro ni nada. Los tenía guardados en una habitación. Hace poco una amiga casi me regañó por no hacerlo y me fui atreviendo a ponerlos. Ahora los tengo el suelo de casa con algunas fotos y los discos de oro de mi carrera.

C. ¿Cómo es eso de que los argentinos se rindan a los pies de un española cantando tangos?

P.V. Lo de la gira 'Gracias a la vida' fue una aventura en la que yo hacía un homenaje a la música latinoamericana. Toda la primera parte del concierto se centraba en Argentina, Gardel, Cambalache, nostalgia… pero hubo un momento en el que llegué a Buenos Aires y ahí pensé que era muy atrevida haciendo eso. Yo he crecido con esa música por mi padre y me resultaba muy cercana, pero nunca me planteé cómo podía sentarle a la gente de allí escuchar a una española haciendo sus canciones con su acento andaluz y con quiebros de mi tierra. Y, para mi sorpresa, gustó mucho. Me hizo mucha ilusión. No era solo música argentina, había boleros, copla...

C. Por imagen, no pareces una cantante de copla.

P.V. Es que creo que eso hace tiempo que se pasó. La copla ha traspasado ese tipo de estética, que se sigue respetando, pero que deja sitio a quien no lleva bata de cola. El público lo permite desde hace tiempo. Ahí tienes a Martirio, Miguel Poveda, Concha Buika… La copla tiene canciones tan maravillosas, que lo de menos es cómo se vista el intérprete.

C. ¿La música fue la única opción de vida desde el principio?

P.V. Yo sabía que me iba a dedicar a la música, pero mientras, hice Magisterio. Quería ser profesora al principio también. Y luego estudié Arte dramático porque sabía que me serviría para mi carrera musical. Pero ya iba cantando en muchos sitios hasta que me vine a Madrid y firmé con Sony.

C. ¿Tus padres te apoyaban con la música?

P.V. Sin duda. Siempre lo han hecho. Mi padre fue mi gran apoyo esos primeros años. Me animaba, llevaba las maquetas a la radio y me acompañaba a todos lados. Soy muy tímida ahora, pero antes más.

C. ¿Cómo viviste que el año pasado ganase Eurovisión una canción atípica?

P.V. Es cierto que no era algo habitual y que fue estupendo, pero me quedo más con que lo ganase una persona como Salvador Sobral. Un tipo artista diferente, frágil y fuerte a la vez. No es música de masas y fue un acierto, sin duda.

C. ¿No ser música de masas complica una carrera musical? Porque en las radios no suena tu música.

P.V. En mi carrera se han producido varios momentos importantes. Esos en los que decides que no quieres participar de ciertos programas que te darían una sobreexposición. Un artista siempre ha de guardar cierto misterio. Aunque sea una persona cercana y natural, no pasar ciertas fronteras es fundamental para mí. Y es verdad que eso se ha podido volver en mi contra en muchas ocasiones. Pero cuando uno toma un camino, acepta las consecuencias. Yo soné mucho en las radios con 'María se bebe las calles', pero de repente dejé de hacerlo.

C. ¿Por qué?

P.V. Pues no lo sé. No te sabría decir ni un motivo. Afortunadamente hoy en día hay otros circuitos y otras formas de que tu música llegue a la gente que quiere escucharla, pero en radio fórmula no suena Pasión Vega ni cierto tipo de música, aunque le guste a mucha gente.

C. Madrileña, malagueña y pacense por tu madre, pero ¿de dónde te sientes?

P.V. Me siento malagueña. Allí es donde me he criado y donde he vivido una infancia muy feliz. Nunca me he desentendido de Málaga, aunque hace unos años elegí vivir en Cádiz, que fue donde encontré el amor. Ahora ese amor ya no está, pero me quedé en esa preciosa ciudad. Para mí y para la música que hago, es importante estar en Andalucía descubriendo cosas de nuestro pasado y aportando al futuro.

C. ¿Eres maniática antes de salir a escena?

P.V. Más que maniática soy metódica. Recorro mil veces el escenario, lo miro todo, las luces, los espacios donde están los músicos... Suelo estar la primera en el teatro. Y antes de salir, pocos rituales. Bueno, un café con leche me tengo que tomar siempre. Y eso que la leche no es lo mejor antes de cantar, pero soy muy cafetera

C. ¿Dónde te gustaría cantar?

P.V. He cantado en sitios excepcionales, pero hay uno aquí en España donde no lo he hecho y me encantaría, el Teatro Romano de Mérida. Siempre lo dejo caer a mi equipo en la oficina, pero aún no se ha dado la posibilidad.

C. Eres una cantante a la que le encantan los duetos. ¿Cuál es el que más te ha marcado?

P.V. Uno de los momentos más increíbles que he vivido fue hace no mucho, en el Festival de Pedralbes, cuando en unos conciertos que hicimos juntas Noa y yo, apareció Serrat y salió a cantar Mediterráneo. Sólo con la ovación que le dieron al salir al escenario me dejó tan impresionada que casi no podía cantar. Fue precioso y no se me olvidará jamás.

C. Antonio Banderas dijo que tenías una voz de seda.

P.V. Sí. Lo conocí en un homenaje que se hizo en Málaga. Ese día entablamos una amistad que provocó que un día le propusiera grabar una canción expresamente hecha para los dos. Me dijo que sí y grabamos en un estudio que tiene en su casa de Los Ángeles. A raíz de eso, le hicieron una entrevista y dijo de mí eso tan bonito de la voz de seda. Es un hombre magnífico.

C. ¿Con quién te gustaría cantar?

P.V. Pues fíjate que con Sabina no he cantado en un escenario. He grabado con él, pero no he cantado en directo. Íbamos a hacerlo en Barcelona hace un tiempo y se suspendió porque enfermó. Y ya nunca cantamos.

C. Siempre hablas de solistas. Dime un grupo que te guste.

P.V. Te diría que me gusta U2, por ejemplo. Y Fito y los Fitipaldis con el que por cierto también me encantaría cantar. Y ahí más. Mira, hay un grupo de gaditanos que se llama La Canalla que me encantan.

C. ¿Cantarías el himno nacional?

P.V. Quizá lo cantaría con otra letra. La última que lo he oído no me acabó de convencer. Aunque lo que hizo Marta (Sánchez) quedará para los anales de la historia.

C. ¿Qué pasa cuando suena un móvil en el teatro?

P.V. A mí me desconcentra una barbaridad. Hay compañeros a los que no les molesta que hagan fotos y graben durante la actuación. A mí sí, pero sobre todo pienso en que si alguien está con el teléfono en alto no está dejando ver al de atrás. Y eso nadie lo piensa. Creo que debemos aprender a disfrutar de los momentos más que a intentar inmortalizarlos.

C. ¿Llevas tus redes sociales?

P.V. Sí, como puedo. Con el trabajo y siendo madre a veces cuesta. Soy de las antiguas generaciones, de las que cuando llegaba a Madrid llamaba a mi padre desde una cabina del aeropuerto para decirle que había llegado bien.

