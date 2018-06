4 jun 2018 Corazón

Nunca llueve a gusto de todos. Y en política, aún menos. Eso sucede también entre los famosos, los hay, como Rafael Nadal y Belén Esteban, que ya han opinado. La reciente moción de censura contra Mariano Rajoy, que ha acabado con Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno ha levantado polvareda también entre los rostros conocidos. Y entre los rostros conocidos, hay quien considera que en vez del nombramiento, lo ideal sería que se sometiera todo a una nueva elección.

El tenista Rafael Nadal ha sido uno de los primeros en opinar sobre lo sucedido. "A mí me gustaría volver a votar", dijo a los medios al finalizar un partido. Le preguntaron sobre la situación política y, según recoge el diario deportivo 'Marca', él aseguro además que no creía que fuera “un sentir personal, puede ser un sentir también general".

Horas después, tenía una réplica cuanto menos sorprendente: la de Belén Esteban. La colaboradora televisiva dijo en directo que ella quería “elecciones, que la gente vote. No quiero que esté Pedro Sánchez”. Todo esto sucedió en ´Sálvame Deluxe’, donde también añadió, no obstante, que le parecía bien la moción de censura, "porque yo no estaba de acuerdo con que gobernara Rajoy".

Estas sorprendentes declaraciones se sumaban así a las de Rafael Nadal, aunque las del tenista eran reflejadas en la web por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que también abogaba por la vía de las elecciones tras la moción.

Menos político de lo que acostumbra se mostró sin embargo otro famoso, el cantante Francisco, al conocer la noticia del fin de la presidencia de Rajoy. Francisco, que se enteró de la moción de censura en directo recién llegado de Honduras. “Antes de irme me gustaba la política pero ahora no me importa en absoluto. Me importa mi carrera, la música y la gente, todos vosotros”, dijo a Jorge Javier Vázquez.

