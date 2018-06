5 jun 2018

Polanski puede hacer una película menor y aún así ser mayor que las de otros. 'Basada en hechos reales' -basada además en la novela de Delphine de Vigan- es una película de escritoras con todas las obsesiones de Polanski. Hay algo de 'El escritor', de 'Repulsión', de 'Frenético', de 'Lunas de hiel' y hasta de 'La muerte y la doncella'. También hay un poco de 'Misery' -no es solo que se vayan al campo, es que en la novela hay citas de Stephen King-.

Las protagonistas, Emmanuelle Seigner y Eva Green, son una escritora en crisis y una negra literaria que intiman. "Eres responsable del amor que has suscitado", dice la segunda a la primera, que se convierte en amiga, consejera, asistente... Un 'thriller' psicológico y una reflexión sobre el papel del escritor en el siglo XXI.

La locura de amor de Camille Claudel

En el parisino museo de Orsay se puede ver 'La edad madura', una escultura de bronce en tres partes que Camille Claudel (1864-1943) inició al final de su tormentosa relación con Auguste Rodin. Se ve a Rodin desnudo, retenido por Camille, arrodillada, desnuda y suplicante.

A la vez, Rodin está arrastrado por una vieja, la costurera y amante del artista Rose Beuret. Camille Claudel, después de una carrera como escultora o

pacada por su relación con Rodin, que tanto la perjudicó, fue internada a los 49 años en un manicomio de Montdevergues, donde moriría 30 años después. 'El vestido azul' (Periférica), la novela de Michèle Desbordes, empieza con ella en el manicomio esperando la visita de su hermano Paul. No se necesitan muchas páginas (144) si se escribe tan bien como Desbordes para contar la extraordinaria vida de Claudel. No hay moralina, pero recordar a esta mujer es comprobar que el amor es la fuerza más maligna del universo.

Kimmy Schmidt, última parada

Una de las series canceladas por las televisiones estadounidense es 'The Unbreakable Kimmy Schmidt', cuya cuarta temporada, aunque solo seis capítulos de los 13, ha llegado a Netflix el 30 de mayo. La idea, no confirmada, es cerrar la trama con una película porque esta temporada no estaba concebida con un final. Por eso Netflix negocia con Tina Fey y Robert Carlock, los creadores, para cerrarla bien. Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) ha sido uno de los personajes más divertidos, positivos y estimulantes de la televisión desde que la serie se estrenó en 2015. Su mirada limpia y optimista después de haber estado secuestrada y de haber sido violada durante años por el líder de una secta es diferente a todo. Memorables los capítulos del juicio contra ese tipo (Jon Hamm).

La comedia es absurda, ácida, cínica, inteligente y divertida. Tina Fey sabe hacer humor con cosas horribles.

Mayo francés en Le Meurice

a tabarra que nos están dando con Mayo del 68 puede mitigarse leyendo 'El banquete de las barricadas' (Anagrama), de Pauline Dreyfus. 22 de mayo de 1968. En el legendario hotel Meurice se celebra un premio literario mientras en las calles de París arden las barricadas durante la huelga general.

En el hotel de la rue de Rivoli el personal no ha ido a la huelga pero opta por la autogestión, apartando al director. Fuera, el caos. Dentro, la millonaria mecenas americana, los miembros del jurado, Paul Morand, el personal, algunos huéspedes -entre ellos, Dalí o J. Paul Getty- y el ganador del premio, que es Patrick Modiano.

'El banquete de las barricadas' en una divertidísima y original novela, una mirada nueva sobre aquellos hechos. Conviven la documentación y la sátira. Puede parecer ligera, pero el análisis político (que también lo tiene) es perfectamente compatible con el registro cómico. Y con los ocelotes de Dalí.

