5 jun 2018

Tras su polémica visita a la Casa Blanca, Kim Kardashian recibió este lunes un galardón en los Premios de Moda CFDA cuya gala se celebró el lunes en Nueva York. Sin embargo, aunque el galardón ha sido muy cuestionado, ha sido el discurso de aceptación que ofreció la 'influencer' el que generado mucho debate.

Kardashian subió al escenario para recoger su premio y sus palabras no dejaron indiferente a nadie, sobre todo por el tono irónico que empleó en él: "Estoy un poco sorprendida de ganar un premio de moda cuando estoy desnuda la mayor parte del tiempo". Y añadió: "Pero realmente es un gran honor, así que gracias a la CFDA por esto premio".

El premio a Kim Kardashian ha estado rodeado de polémica desde que se hizo público, sobre todo entre los entendidos de la industria. La publicista de moda Kelly Cutrone fue de las más directas. "Nunca me he despertado por la mañana y me he preguntado: ¿Qué estará haciendo Kim Kardashian hoy y cómo afectará a mi industria?".

Tantas críticas han surgido que la CFDA se ha visto obligada a justificarse, asegurando que con este premio quiere acercarse a un público joven que tiene un concepto de moda muy distinto a cómo se concebía hace unos años.

