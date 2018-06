5 jun 2018

Nagore Robles se caracteriza por la naturalidad y la espontaneidad de todas sus apariciones públicas. Lo que pasa es que, a veces, la misma puede lindar con el límite de lo que tolera el que tiene delante. Y eso, justamente, es lo que pasó el domingo en el debate de 'Supervivientes'.

A Nagore se le ocurrió imitar el acento andaluz de Hugo Paz en tono de burla. A su madre, que estaba delante, no le hizo ni pizca de gracias. y así se lo hizo saber en cuanto tuvo oportunidad. "Una cosita, Nagore, que antes no te pude contestar. Me parece una falta de respeto que te rías del habla de los andaluces, no tienes por qué 'remearlo' (imitarlo)".

No creo que seas tú la que hable aquí en nombre de todos los andaluces"

Ella fue más que clara, dando un paso atrás, pero matizando. "Te voy a decir una cosa, si a ti te ha sentado mal, yo te pido disculpas, pero también te digo, a mí cuando imitan el acento vasco, no me ofende. Si tú te ofendes te pido disculpas", eran sus palabras. La madre del concursante del 'reality' no se quedaba callada: "A mí no, a todos los andaluces. Es que lo has hecho ya varias veces".

Antes de ponerse de rodillas en el plató y pedir disculpas a Andalucía entera, Robles apostillaba: "Perdona, tengo familia andaluza y nunca, nunca se han ofendido. La mitad de mi familia es andaluza y siempre hablamos así entre nosotros. Si a ti te ha ofendido, yo lo siento mucho. No creo que seas tú la que hable aquí en nombre de todos los andaluces".

Más noticias de Nagore Robles

- Nagore Robles zanja las críticas sobre su físico por su foto en ropa interior

- El mensaje de Nagore Robles a las mujeres que ocultan su orientación sexual en el Día de la Visibilidad Lésbica

- El zasca de Sandra Barneda a Nagore Robles

¿Sabías que Nagore Robles es Acuario? Consulta su horóscopo