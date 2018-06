7 jun 2018

Los personajes públicos tienen que soportar todo tipo de comentarios sobre su vida privada. Algunos, responden a esas voces críticas y, en ese grupo, se encuentra Tamara Gorro, que se ha encontrado con más de un comentario negativo últimamente...

Tamara, que acaba de estrenar programa, se ha tomado unos días de descanso junto a su marido, Ezequiel Garay, en las islas Maldivas. Por supuesto, ha mostrado más de una imagen en su cuenta de Instagram. Y hay quien se ha dedicado a juzgarla.

Por ejemplo, hay quien no ve bien que no se haya llevado a esos niños de los que presume en las redes sociales. "¿Por qué no te llevas a los peques? Yo tengo a mi niña y no me podría separar ni dos días de ella. La veo tan chiquitina…", se pregunta una usuaria. Gorro le responde sin problemas: "Soy de las que piensa que hay que dedicar tiempo a la pareja".

No quedaba ahí la cosa, porque había quien pensaba que se había recuperado demasiado pronto tras dar a luz. "A pocos meses de dar a luz tenga ese culo", se pude leer en un comentario que, amablemente, ella también ha respondido: "A mí tampoco me parece normal. Es una de las cosas maravillosas que me dejó el embarazo".

