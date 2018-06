7 jun 2018

Más problemas para Gustavo González. Al menos, así lo manifestaba ayer Belén Esteban en el plató de 'Sálvame', soltando el bombazo de que el juez había impugnado el divorcio del 'paparazzi', lo que significaría que el proceso tiene que empezarse de cero de nuevo.

Este, que se encontraba presente, confirmaba que las informaciones que estaba arrojando la de Paracuellos eran ciertas, aunque "con ciertos matices". Sin profundizar, manifestaba que Toñi "al parecer ella decía que no sabía lo que firmaba".

Gustavo aseguraba que, aunque no haya papeles firmados de por medio aún, para él Toñi es su exmujer y María Lapiedra la mujer junto a la que quiere estar. Y eso que la actriz le está treyendo muchos quebraderos de cabeza con su familia.

No son pocas las veces que González se ha lamentado de que ve a sus hijos menos de lo que le gustaría. Un hecho que es así porque sus cuatro vástagos no ven con buenos ojos no la relación con María, sino cómo ha hecho las cosas el colaborador de 'Sálvame'.

"Mis hijos no son un marronazo, no ha podido salir de mi boca esa frase", decía con lágrimas en los ojos ante el debate que se había generado y reconociendo que, efectivamente, cada vez está más distanciado de ellos.

