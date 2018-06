8 jun 2018

Arantxa Sánchez Vicario ha recibido un varapalo tras conocer el veredicto de la Fiscal, que está de acuerdo en que su divorcio con Josep Santacana se celebre en España, concretamente en el juzgado de Primera Instrucción número 2 de Esplugués de Llobregat, localidad donde vivieron antes de instalarse con sus hijos en Miami.

Aunque no es definitivo, el informe de la Fiscal no puede ser más claro. No obstante, aún falta por conocer el fallo de la juez, que será quien tenga la última palabra. Lo que sí es verdad es que en el despacho de abogados de Santacana se felicitan de que este primer veredicto sea favorable ya que, de lo contrario, se enfrentarían a un escenario mucho más complicado.

La decisión de la Fiscal no tiene por qué coincidir con la del juez" isabel winkles

"La decisión de la Fiscal no tiene por qué coincidir con la del juez y por lógica prudencia no queremos hacer comentarios, pero estamos muy contentos con este primer paso. Esperemos que en un plazo no muy largo halla un fallo definitivo para poder celebrar el divorcio en España", asegura la letrada Isabel Winkles. Hay que recordar que tras poner en enero una demanda de divorcio en Estados Unidos, Santacana viajó a Cataluña para presentar una nueva en Esplugués el pasado 21 de febrero y retirar una semana después la que había presentado en Miami.

Apenas un mes más tarde fue la defensa de Arantxa la que mandó a ese mismo juzgado un escrito donde se formuló "la declinatoria por falta de competencia internacional atendida la existencia de litispendencia internacional", una vez que también habían pedido el divorcio, solo que únicamente ante la Corte de Florida. Vamos, lo que la tenista no quería ni quiere es que su divorcio se rija por la justicia española, donde sí se contempla la legalidad del régimen de separación de bienes que firmaron antes de su boda, cosa que no se haría en el caso de llevar este divorcio ante la corte estadounidense.

En este proceso ha sido fundamental la agilidad de los letrados. Una vez el abogado de Arantxa Sánchez Vicario anunció que iban a pedir una investigación sobre sus bienes, tras alegar que la tenista no tiene ni idea de dónde está su patrimonio, Santacana no dudó en contratar un despacho de abogados en España y realizar el cambio de juzgados.

El informe de la Fiscalía segura que no hay ningún problema en resolver el divorcio en España. También señala que "el juzgado de Primera Instancia número 2 de Esplugués es el más antiguo para conocer la demanda interpuesta y por ende, el competente". En esta partida Santacana ha anotado su primera victoria al solicitar primero el divorcio, (el 21 de febrero), dado que Arantxa lo hizo ante la Corte de Florida cinco días más tarde.

Si la juez se suma a la tesis de la Fiscalía, el divorcio sería en Cataluña y respetaría el acuerdo de separación de bienes por el que Santacana no tendría que repartir su patrimonio con ella ni dar cuentas de lo que tenga. En cuanto a la custodia de sus hijos, la Justicia ahí no admite dudas. Ese proceso se celebrará donde residen los menores, en este caso, en Miami.

