8 jun 2018

Sofía Suescun vuelve a suspirar por Alejandro Albalá. Así lo ha afirmado en la útlima gala de 'Supervivientes 2018'. Parece que la vuelta a la isla del exmarido de Chabelita y su noche de pasión le ha servido para darse cuenta de que no quiere continuar su vida sin él.

Su confesión llegó cuando el maestro Joao se puso una camiseta de Alejandro Albalá que como Sofía Suescun afirmó "olía a él". "Creo que he sacado su parte buena de persona, porque estaba escondida. Ahora le veo más seguro, porque la otra le debía tener sin voz ni voto", afirmó ante Raquel Mosquera y el adivino.

"Si he sufrido tanto por una persona es porque siento mucho por él. Sé que he cometido errores, pero si lo he pasado tan mal y me he preocupado tanto por lo que él pueda estar sintiendo, obviamente lo quiero y estoy enamorada de él", respondía Sofía a la pregunta de Jorge Javier Vázquez sobre si estaba enamorada de Albalá.

