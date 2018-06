12 jun 2018

En carne viva. Así es como se le quedaron a Sofía Suescun varias partes de su cuerpo por el roce tras su participación titánica en la prueba de La Noria. Ese invento diabólico en el que se midió a Logan, aguantaron 11 minutos dando vueltas agarrados a dos palos y acabaron por ser líderes de la semana ambos.

Ayer, en un programa previo a la gran final que tendrá lugar este miércoles, 'Supervivientes 2018' mostró las imágenes de las secuelas que había sufrido la navarra. Y la verdad es que se va a estar acordando de ello durante mucho tiempo.

No voy a vomitar, pero me duele todo"

"Es que me duele todo", se quejaba amargamente al médico que se encargó de atenderla. Y añadía: "Me escuece mucho". No es para menos, porque las quemaduras provocadas por el roce eran más que considerables. "No voy a vomitar, pero me duele todo", se lamentaba mientras le vendaban y limpiaban bien esas heridas.

Estas son las secuelas que La noria dejó en la piel de Sofía Suescun. pinit

La semana ha sido dura para ella como consecuencia de estas heridas. Estas no le han permitido bañarse en el mar para que sanasen antes. Y eso hace que no haya podido matar el tiempo dentro del agua. Ha sido su compañera Raquel Mosquera a la que le ha tocado tirar de repertorio e imaginación para entretenerla hasta que rematen esta aventura en la que, sin duda, ambas han sido dos grandes supervivientes.

Ganadora de 'Gran Hermano', Sofía, pase lo que pase, ya es historia de los 'realities' de la televisión española.

